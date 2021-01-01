Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі





Про це 25 листопада під час форуму "Велике Будівництво: Авіація. Туризм" повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



"Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський.



"Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський.



Водночас Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини із західними колегами щодо створення у нас сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні. Крім того, Україна має підтвердження економічної доцільності проекту щодо національного перевізника від французьких консультантів.



"Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна мрія з нашими колегами з Європи... В Україні є чудові потужності для повного циклу створення сучасного літака... У нас є потужності для серійного виробництва, включно із забезпеченням комплексної вже післяпродажної підтримки", - зазначив президент.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочинається створення українського національного авіаперевізника. Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві.Про це 25 листопада під час форуму "Велике Будівництво: Авіація. Туризм" повідомив президент України, пише ТСН "Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський."Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський.Водночас Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини із західними колегами щодо створення у нас сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні. Крім того, Україна має підтвердження економічної доцільності проекту щодо національного перевізника від французьких консультантів."Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна мрія з нашими колегами з Європи... В Україні є чудові потужності для повного циклу створення сучасного літака... У нас є потужності для серійного виробництва, включно із забезпеченням комплексної вже післяпродажної підтримки", - зазначив президент.

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