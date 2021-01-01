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Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі

Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі
В Україні розпочинається створення українського національного авіаперевізника. Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві.

Про це 25 листопада під час форуму "Велике Будівництво: Авіація. Туризм" повідомив президент України Володимир Зеленський, пише ТСН.

"Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський.

"Ми в рамках програми "Велике будівництво"... робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...", - розповів Зеленський.

Водночас Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини із західними колегами щодо створення у нас сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні. Крім того, Україна має підтвердження економічної доцільності проекту щодо національного перевізника від французьких консультантів.

"Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна мрія з нашими колегами з Європи... В Україні є чудові потужності для повного циклу створення сучасного літака... У нас є потужності для серійного виробництва, включно із забезпеченням комплексної вже післяпродажної підтримки", - зазначив президент.

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Теги: Україна, авіаперевізник, Зеленський
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