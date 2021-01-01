Ізраїль спростив правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 20:35
Уряд Ізраїлю спростив правила в'їзду для іноземців. Туристам дозволили робити тест на антитіла за 24 години до вильоту замість ПЛР-тесту, який необхідно здавати за 72 години.
Про це пише "Обозреватель".
Натомість незмінним залишилася вимога зробити тест по прильоту в країну, в аеропорту Бен-Гуріон. Про це повідомили в ефірі державного радіо Kan, посилаючись на рішення місцевої урядової комісії з боротьби з коронавірусом.
"Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом затвердила в ході телефонного голосування рекомендацію фахівців міністерства охорони здоров'я оновити правила в'їзду до Ізраїлю з-за кордону і дозволити тим, хто в'їжджає, здавати антиген-тест за 24 години до вильоту як альтернативу нинішнім вимогам", – йшлося в заяві.
Джерело наголосило, що тест на антитіла має бути зроблений перед вильотом до Ізраїлю у сертифікованій лабораторії.
Нагадаємо, що для поїздки в країну українцям необхідно:
мати сертифікат про вакцинацію визнаним ВООЗ препаратом ( Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covishield);
мати негативний результат тесту (ПЛР, антиген);
мати довідку про перенесену хворобу або дозвіл на в'їзд від управління реєстрації населення;
прилетіти в країну через аеропорт Бен-Гуріон;
за останні 14 днів перед в'їздом до Ізраїлю не перебувати у "червоній" країні;
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Про це пише "Обозреватель".
Натомість незмінним залишилася вимога зробити тест по прильоту в країну, в аеропорту Бен-Гуріон. Про це повідомили в ефірі державного радіо Kan, посилаючись на рішення місцевої урядової комісії з боротьби з коронавірусом.
"Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом затвердила в ході телефонного голосування рекомендацію фахівців міністерства охорони здоров'я оновити правила в'їзду до Ізраїлю з-за кордону і дозволити тим, хто в'їжджає, здавати антиген-тест за 24 години до вильоту як альтернативу нинішнім вимогам", – йшлося в заяві.
Джерело наголосило, що тест на антитіла має бути зроблений перед вильотом до Ізраїлю у сертифікованій лабораторії.
Нагадаємо, що для поїздки в країну українцям необхідно:
мати сертифікат про вакцинацію визнаним ВООЗ препаратом ( Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covishield);
мати негативний результат тесту (ПЛР, антиген);
мати довідку про перенесену хворобу або дозвіл на в'їзд від управління реєстрації населення;
прилетіти в країну через аеропорт Бен-Гуріон;
за останні 14 днів перед в'їздом до Ізраїлю не перебувати у "червоній" країні;
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