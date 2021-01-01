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Ізраїль спростив правила в'їзду для туристів

Ізраїль спростив правила в'їзду для туристів
Уряд Ізраїлю спростив правила в'їзду для іноземців. Туристам дозволили робити тест на антитіла за 24 години до вильоту замість ПЛР-тесту, який необхідно здавати за 72 години.

Про це пише "Обозреватель".

Натомість незмінним залишилася вимога зробити тест по прильоту в країну, в аеропорту Бен-Гуріон. Про це повідомили в ефірі державного радіо Kan, посилаючись на рішення місцевої урядової комісії з боротьби з коронавірусом.

"Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом затвердила в ході телефонного голосування рекомендацію фахівців міністерства охорони здоров'я оновити правила в'їзду до Ізраїлю з-за кордону і дозволити тим, хто в'їжджає, здавати антиген-тест за 24 години до вильоту як альтернативу нинішнім вимогам", – йшлося в заяві.

Джерело наголосило, що тест на антитіла має бути зроблений перед вильотом до Ізраїлю у сертифікованій лабораторії.

Нагадаємо, що для поїздки в країну українцям необхідно:

мати сертифікат про вакцинацію визнаним ВООЗ препаратом ( Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covishield);

мати негативний результат тесту (ПЛР, антиген);

мати довідку про перенесену хворобу або дозвіл на в'їзд від управління реєстрації населення;

прилетіти в країну через аеропорт Бен-Гуріон;

за останні 14 днів перед в'їздом до Ізраїлю не перебувати у "червоній" країні;

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Теги: Ізраїль, туристи
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