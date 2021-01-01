Ізраїль спростив правила в'їзду для туристів





Про це пише



Натомість незмінним залишилася вимога зробити тест по прильоту в країну, в аеропорту Бен-Гуріон. Про це повідомили в ефірі державного радіо Kan, посилаючись на рішення місцевої урядової комісії з боротьби з коронавірусом.



"Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом затвердила в ході телефонного голосування рекомендацію фахівців міністерства охорони здоров'я оновити правила в'їзду до Ізраїлю з-за кордону і дозволити тим, хто в'їжджає, здавати антиген-тест за 24 години до вильоту як альтернативу нинішнім вимогам", – йшлося в заяві.



Джерело наголосило, що тест на антитіла має бути зроблений перед вильотом до Ізраїлю у сертифікованій лабораторії.



Нагадаємо, що для поїздки в країну українцям необхідно:



мати сертифікат про вакцинацію визнаним ВООЗ препаратом ( Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covishield);



мати негативний результат тесту (ПЛР, антиген);



мати довідку про перенесену хворобу або дозвіл на в'їзд від управління реєстрації населення;



прилетіти в країну через аеропорт Бен-Гуріон;



за останні 14 днів перед в'їздом до Ізраїлю не перебувати у "червоній" країні;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Ізраїлю спростив правила в'їзду для іноземців. Туристам дозволили робити тест на антитіла за 24 години до вильоту замість ПЛР-тесту, який необхідно здавати за 72 години.Про це пише "Обозреватель". Натомість незмінним залишилася вимога зробити тест по прильоту в країну, в аеропорту Бен-Гуріон. Про це повідомили в ефірі державного радіо Kan, посилаючись на рішення місцевої урядової комісії з боротьби з коронавірусом."Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом затвердила в ході телефонного голосування рекомендацію фахівців міністерства охорони здоров'я оновити правила в'їзду до Ізраїлю з-за кордону і дозволити тим, хто в'їжджає, здавати антиген-тест за 24 години до вильоту як альтернативу нинішнім вимогам", – йшлося в заяві.Джерело наголосило, що тест на антитіла має бути зроблений перед вильотом до Ізраїлю у сертифікованій лабораторії.Нагадаємо, що для поїздки в країну українцям необхідно:мати сертифікат про вакцинацію визнаним ВООЗ препаратом ( Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covishield);мати негативний результат тесту (ПЛР, антиген);мати довідку про перенесену хворобу або дозвіл на в'їзд від управління реєстрації населення;прилетіти в країну через аеропорт Бен-Гуріон;за останні 14 днів перед в'їздом до Ізраїлю не перебувати у "червоній" країні;

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