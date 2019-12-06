Тарас Шкітер розповів про ініціативи «СВІДОМИХ» в міській раді. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
Минув рік з моменту обрання нинішнього складу депутатів Луцької міської ради.
Реконструкція проспекту Волі, облаштування велопішохідної набережної вздовж річки Сапалаївки, відкриття «МакДональдзу», прокат електросамокатів для містян – ось основні з ініціатив, представлених фракцією Громадянський Рух «Свідомі», інформує ІА Конкурент.
Бюджет міста та інвестиційний клімат: хто інвестори, і що сприяє залученню коштів для розвитку луцької громади? Що означає бути наймолодшим керівником фракції? Чим цікаві зустрічі з лідерами громад інших міст України?
Про це і не тільки у вечірньому Прайм-Таймі телеканалу Конкурент TV розповість керівник депутатської фракції Громадянський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер.
Подробиці – у відео.
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Реконструкція проспекту Волі, облаштування велопішохідної набережної вздовж річки Сапалаївки, відкриття «МакДональдзу», прокат електросамокатів для містян – ось основні з ініціатив, представлених фракцією Громадянський Рух «Свідомі», інформує ІА Конкурент.
Бюджет міста та інвестиційний клімат: хто інвестори, і що сприяє залученню коштів для розвитку луцької громади? Що означає бути наймолодшим керівником фракції? Чим цікаві зустрічі з лідерами громад інших міст України?
Про це і не тільки у вечірньому Прайм-Таймі телеканалу Конкурент TV розповість керівник депутатської фракції Громадянський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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