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Тарас Шкітер розповів про ініціативи «СВІДОМИХ» в міській раді. ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів про ініціативи «СВІДОМИХ» в міській раді. ВІДЕО
Минув рік з моменту обрання нинішнього складу депутатів Луцької міської ради.

Реконструкція проспекту Волі, облаштування велопішохідної набережної вздовж річки Сапалаївки, відкриття «МакДональдзу», прокат електросамокатів для містян – ось основні з ініціатив, представлених фракцією Громадянський Рух «Свідомі», інформує ІА Конкурент.

Бюджет міста та інвестиційний клімат: хто інвестори, і що сприяє залученню коштів для розвитку луцької громади? Що означає бути наймолодшим керівником фракції? Чим цікаві зустрічі з лідерами громад інших міст України?

Про це і не тільки у вечірньому Прайм-Таймі телеканалу Конкурент TV розповість керівник депутатської фракції Громадянський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер.

Подробиці – у відео.


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Теги: СВІДОМІ, Луцьк, звіт, депутати, фракція
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