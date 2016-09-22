На трасі Львів-Луцьк тимчасово обмежили рух транспорту





Про це повідомив у коментарі Іван Бондар.



Для безпеки водіїв ділянку дороги перекрили. Рух транспорту по тимчасовому мосту заблокували від 8:00 до 19:00. Обмеження будуть діяти 25 та 26 листопада.



"Обмеження руху пов'язано з тим, що приступаємо до монтажу балок основного мосту і туди має заїхати техніка. Для цього потрібні місця і тому тимчасовий міст не буде доступний для проїзду. Тимчасовий міст також використовуватиметься для під'їзду техніки", — сказав Іван Бондар.



Для об'їзду перекритої ділянки на дорозі Львів-Луцьк розробили дві схеми руху:



для легкових транспортних засобів загальна маса яких менше 5 тонн:

по Т-14-10 Броди – Червоноград від Радехова до Червонограда, далі по Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква до міста Великі Мости, по О160601 Рава-Руська-Гайок до селища Добротвір та до села Гайок та у зворотному напрямку.



для вантажних транспортних засобів загальна маса яких більше 5 тонн:

М-06 Київ-Чоп по ділянці Малі Підліски-Буськ, Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни по ділянці Буськ - Лопатин, Т-14-10 Броди - Червоноград по ділянці Лопатин-Радехів та у зворотному напрямку.



Речник служби автомобільних доріг Іван Бондар додає, що за два дні встановлять частину балок, інші балки привезуть і встановлять згодом. Тобто такі обмеження руху, можуть відбуватися і у грудні.



"Після цього, як усі балки будуть змонтовані, заливаємо накладну плиту. Також з двох сторін будуть перехідні плити. Після цього будуть облаштовувати "дорожній одяг" на самому мосту. І також потрібно реконструювати по 250 м під'їздів до основного мосту, адже дорога буде розширена. Наступні етапи — розмітка, встановлення знаків", — додав Іван Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ділянці дороги Львів-Луцьк обмежили рух транспорту по тимчасовому мосту у селі Гайок. У наступні два дні там будуть монтувати балки на основному мості.Про це повідомив у коментарі Суспільному речник Служби автомобільних доріг у Львівській областіДля безпеки водіїв ділянку дороги перекрили. Рух транспорту по тимчасовому мосту заблокували від 8:00 до 19:00. Обмеження будуть діяти 25 та 26 листопада."Обмеження руху пов'язано з тим, що приступаємо до монтажу балок основного мосту і туди має заїхати техніка. Для цього потрібні місця і тому тимчасовий міст не буде доступний для проїзду. Тимчасовий міст також використовуватиметься для під'їзду техніки", — сказав Іван Бондар.Для об'їзду перекритої ділянки на дорозі Львів-Луцьк розробили дві схеми руху:для легкових транспортних засобів загальна маса яких менше 5 тонн:по Т-14-10 Броди – Червоноград від Радехова до Червонограда, далі по Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква до міста Великі Мости, по О160601 Рава-Руська-Гайок до селища Добротвір та до села Гайок та у зворотному напрямку.для вантажних транспортних засобів загальна маса яких більше 5 тонн:М-06 Київ-Чоп по ділянці Малі Підліски-Буськ, Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни по ділянці Буськ - Лопатин, Т-14-10 Броди - Червоноград по ділянці Лопатин-Радехів та у зворотному напрямку.Речник служби автомобільних доріг Іван Бондар додає, що за два дні встановлять частину балок, інші балки привезуть і встановлять згодом. Тобто такі обмеження руху, можуть відбуватися і у грудні."Після цього, як усі балки будуть змонтовані, заливаємо накладну плиту. Також з двох сторін будуть перехідні плити. Після цього будуть облаштовувати "дорожній одяг" на самому мосту. І також потрібно реконструювати по 250 м під'їздів до основного мосту, адже дорога буде розширена. Наступні етапи — розмітка, встановлення знаків", — додав Іван Бондар.

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