У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО

За рахунок перерозподілу коштів існуючих призначень бюджету Ковельської територіальної громади вікна замінять у школах міста, де навчається тисяча і більше учнів.Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук написав міський голова Ковеля«Сьогодні на сесії міської ради депутати підтримали проект рішення, щоб виділити на заміну старих вікон на нові 4,362 млн гривень з бюджету нашої громади. Виходимо на фінішну пряму з заміною вікон у школах Ковеля. Дякую депутатам міської ради, що проголосували за проект рішення», - написав Чайка.Процес заміни старих дерев’яних вікон на нові енергоефективні в навчальних закладах Ковеля триває близько 10 років.Починали це все батьки учнів за власні кошти, допомагав міський бюджет, потім приєднався народний депутатзі своїм благодійним фондом «Патріоти Волині». А з 2016 року місто почало отримувати цільову субвенцію з державного бюджету на соціально економічний розвиток, а саме на заміну в закладах освіти старих вікон на нові. Відтоді до бюджету Ковельської територіальної громади надійшло більше 20 млн гривень такої субвенції.У всіх садочках та невеликих школах міста (№2, №5, №6, №8, №9) за цей час вікна вже замінені.Але цей процес ще не завершений у школах, де навчається тисяча і більше дітей. Зважаючи на те, що у кожній з них велика кількість віконних конструкцій(150 – 250), на заміну вікон у таких школах потрібно по декілька мільйонів гривень.Цього року до бюджету Ковельської територіальної громади надійшла субвенція 10 млн гривень, призначена на заміну вікон. В місті її планують витрачати на ліцеї №1, №3, №7, №10, №11 та школу №12. Але цих грошей не вистачить, бо ціни ростуть швидше, ніж кошти встигають надходити.Тож додаткові 4,362 млн гривень з бюджету громади дадуть змогу успішно завершити багаторічний марафон з вікнами.«Бо найперше, йдеться про комфорт наших дітей»,- написав Ігор Чайка.