На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
Сьогодні, 14:51
Учора, 24 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили директора держпідприємства на отриманні хабаря.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З місця події вилучили 10 тисяч гривень, які фігурант отримав як неправомірну вигоду за реалізацію селекційних сортів саджанців дерев за заниженими цінами.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З місця події вилучили 10 тисяч гривень, які фігурант отримав як неправомірну вигоду за реалізацію селекційних сортів саджанців дерев за заниженими цінами.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ну що за новини ,ні прізвища ,ні міста ,де знаходиться організація ,от якби простий мужик вкрав мішок ,щебеню -то вся Волинь би знала його прізвище .
Прізвище директора?
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