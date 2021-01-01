вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО

На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
Учора, 24 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили директора держпідприємства на отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

З місця події вилучили 10 тисяч гривень, які фігурант отримав як неправомірну вигоду за реалізацію селекційних сортів саджанців дерев за заниженими цінами.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, ліс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну що за новини ,ні прізвища ,ні міста ,де знаходиться організація ,от якби простий мужик вкрав мішок ,щебеню -то вся Волинь би знала його прізвище .
Відповісти
Прізвище директора?
Відповісти
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО
Сьогодні, 15:10
У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО
Сьогодні, 14:58
На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
Сьогодні, 14:51
У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах
Сьогодні, 14:30
На трасі Львів-Луцьк тимчасово обмежили рух транспорту
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
На Волині лісівника викрили на хабарі На Волині лісівника викрили на хабарі
13 жовтень, 11:14
Посадовцю Держгеокадастру, якого спіймали на хабарі на Волині, оголосили про підозру Посадовцю Держгеокадастру, якого спіймали на хабарі на Волині, оголосили про підозру
Сьогодні, 13:56
На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Посадовця Держгеокадастру на Волині спіймали на хабарі. ФОТО Посадовця Держгеокадастру на Волині спіймали на хабарі. ФОТО
12 листопад, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО
Сьогодні, 14:58
 0
На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
Сьогодні, 14:51
 0
У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах
Сьогодні, 14:30
 0
На трасі Львів-Луцьк тимчасово обмежили рух транспорту
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8