У додатку «Дія» з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати
Сьогодні, 19:28
У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. "Ковід"-документ наразі перебуває на стадії бета-тестування.
Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації, передає ТСН.
"Відсьогодні Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. Сертифікат діятиме 72 години від моменту здавання аналізу", - йдеться у повідомленні.
Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій, але Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших до Електронної системи охорони здоров’я. Українців запевнили, що незабаром вони відображатимуться в застосунку.
За посиланням ви можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката.
Як генерується сертифікат:
- Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги",
- Обрати пункт "COVID-сертифікати"
- Натиснути "Згенерувати сертифікат"
- Надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я.
- Дані підтягнуться автоматично.
Сертифікат після цього з’явиться поруч із іншими цифровими документами в застосунку.
Наразі в застосунку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.
У Мінцифри додали, що вже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації, передає ТСН.
"Відсьогодні Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. Сертифікат діятиме 72 години від моменту здавання аналізу", - йдеться у повідомленні.
Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій, але Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших до Електронної системи охорони здоров’я. Українців запевнили, що незабаром вони відображатимуться в застосунку.
За посиланням ви можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката.
Як генерується сертифікат:
- Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги",
- Обрати пункт "COVID-сертифікати"
- Натиснути "Згенерувати сертифікат"
- Надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я.
- Дані підтягнуться автоматично.
Сертифікат після цього з’явиться поруч із іншими цифровими документами в застосунку.
Наразі в застосунку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.
У Мінцифри додали, що вже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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