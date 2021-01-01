У додатку «Дія» з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати





Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації, передає



"Відсьогодні Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. Сертифікат діятиме 72 години від моменту здавання аналізу", - йдеться у повідомленні.



Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій, але Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших до Електронної системи охорони здоров’я. Українців запевнили, що незабаром вони відображатимуться в застосунку.



За посиланням ви можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката.



Як генерується сертифікат:



- Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги",

- Обрати пункт "COVID-сертифікати"

- Натиснути "Згенерувати сертифікат"

- Надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я.

- Дані підтягнуться автоматично.



Сертифікат після цього з’явиться поруч із іншими цифровими документами в застосунку.



Наразі в застосунку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.



У Мінцифри додали, що вже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.



Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. "Ковід"-документ наразі перебуває на стадії бета-тестування.Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації, передає ТСН "Відсьогодні Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. Сертифікат діятиме 72 години від моменту здавання аналізу", - йдеться у повідомленні.Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій, але Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших до Електронної системи охорони здоров’я. Українців запевнили, що незабаром вони відображатимуться в застосунку.Зави можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката.Як генерується сертифікат:- Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги",- Обрати пункт "COVID-сертифікати"- Натиснути "Згенерувати сертифікат"- Надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я.- Дані підтягнуться автоматично.Сертифікат після цього з’явиться поруч із іншими цифровими документами в застосунку.Наразі в застосунку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.У Мінцифри додали, що вже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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