У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети

Ігор Чайка, таким чином обранці потурбувалися, щоб «якомога більше людей були в інформаційному полі».



Про таке рішення Ігор Чайка повідомив на своїй сторінці у



«Сьогодні на сесії міської ради депутати проголосували виділити 200 тисяч гривень з місцевого бюджету на річну пільгову передплату газети «Вісті Ковельщини» на наступний рік. Я ініціював цю передплату, щоб якомога більше людей були в інформаційному полі і знали про події, які відбуваються в громаді. Найперше це стосується соціально незахищених верств населення Ковельської територіальної громади, які, в силу життєвих обставин, стану здоров'я, віку не мають можливості користуватися інтернетом, а виписати газету власним коштом не мають змоги, відтак залишаються за межею інформаційного поля, подій та змін, що відбуваються в громаді», – пояснив мер.



За його словами, вирішив підтримати редактора газети Миколу Вельму, який розповів про те, що підвищення цін на періодику впливає на рівень передплати.



«Підтримую видання "Вісті Ковельщини". І людей, які люблять не інтернет, а періодику, якій довіряють», – каже Чайка.



Йдеться про безкоштовну передплату видання для 480 людей. Списки пільговиків сформує управління соціального захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із бюджету Ковельської тергромади виділили 200 на передплату місцевої газети «Вісті Ковельщини». Як пояснив Ковельський міський голова, таким чином обранці потурбувалися, щоб «якомога більше людей були в інформаційному полі».Про таке рішення Ігор Чайка повідомив на своїй сторінці у фейсбуці «Сьогодні на сесії міської ради депутати проголосували виділити 200 тисяч гривень з місцевого бюджету на річну пільгову передплату газети «Вісті Ковельщини» на наступний рік. Я ініціював цю передплату, щоб якомога більше людей були в інформаційному полі і знали про події, які відбуваються в громаді. Найперше це стосується соціально незахищених верств населення Ковельської територіальної громади, які, в силу життєвих обставин, стану здоров'я, віку не мають можливості користуватися інтернетом, а виписати газету власним коштом не мають змоги, відтак залишаються за межею інформаційного поля, подій та змін, що відбуваються в громаді», – пояснив мер.За його словами, вирішив підтримати редактора газети, який розповів про те, що підвищення цін на періодику впливає на рівень передплати.«Підтримую видання "Вісті Ковельщини". І людей, які люблять не інтернет, а періодику, якій довіряють», – каже Чайка.Йдеться про безкоштовну передплату видання для 480 людей. Списки пільговиків сформує управління соціального захисту.

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