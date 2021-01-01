вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети

У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети
Із бюджету Ковельської тергромади виділили 200 на передплату місцевої газети «Вісті Ковельщини». Як пояснив Ковельський міський голова Ігор Чайка, таким чином обранці потурбувалися, щоб «якомога більше людей були в інформаційному полі».

Про таке рішення Ігор Чайка повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Сьогодні на сесії міської ради депутати проголосували виділити 200 тисяч гривень з місцевого бюджету на річну пільгову передплату газети «Вісті Ковельщини» на наступний рік. Я ініціював цю передплату, щоб якомога більше людей були в інформаційному полі і знали про події, які відбуваються в громаді. Найперше це стосується соціально незахищених верств населення Ковельської територіальної громади, які, в силу життєвих обставин, стану здоров'я, віку не мають можливості користуватися інтернетом, а виписати газету власним коштом не мають змоги, відтак залишаються за межею інформаційного поля, подій та змін, що відбуваються в громаді», – пояснив мер.

За його словами, вирішив підтримати редактора газети Миколу Вельму, який розповів про те, що підвищення цін на періодику впливає на рівень передплати.

«Підтримую видання "Вісті Ковельщини". І людей, які люблять не інтернет, а періодику, якій довіряють», – каже Чайка.

Йдеться про безкоштовну передплату видання для 480 людей. Списки пільговиків сформує управління соціального захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, передплата, газети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 16:35
У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети
Сьогодні, 16:30
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу
Сьогодні, 15:58
«Моя родина навчила мене радіти кожній дрібниці у житті», – Валентин Приходько
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У Ковелі на Привокзальній площі згорів сітілайт. ВІДЕО У Ковелі на Привокзальній площі згорів сітілайт. ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО
Сьогодні, 14:58
У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині
Сьогодні, 11:15
У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла
Сьогодні, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети
Сьогодні, 16:30
 0
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
 0
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу
Сьогодні, 15:58
 0
«Моя родина навчила мене радіти кожній дрібниці у житті», – Валентин Приходько
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8