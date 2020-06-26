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Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО

Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО
24 листопада поліція затримала двох громадян, яких підозрюють у побитті таксиста у Ківерцях. Вони місцеві мешканці 23-х та 30-ти років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

У потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби його «вирішити», боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били.

При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати «могилу» та закидали його ґрунтом.
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО

Чоловіку вдалося вибратися і він звернувся за допомогою до поліцейських. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох осіб. За місцем їх проживання оперативники та слідчі провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО

Наразі затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Вирішують питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

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Теги: Ківерці, таксист, розбій, напад, побиття, кладовище, поліція
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