У Луцьку вдруге затримали нелегала з Азербайджану

У Луцьку під час міжвідомчої операції "Мігрант" затримали 23-річного громадянина Азербайджану.Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби області.Попереднє рішення міграційної служби про примусове повернення до країни походження за перевищення дозволеного терміну перебування, добровільно іноземець не виконав.Відтак 10 листопада був затриманий повторно, та поміщений до Волинського ПТПІ.Міграційною службою стосовно азербайджанця було направлено позов до суду про його примусове видворення за межі України, який суд задовільнив у повній мірі.Сьогодні працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції УДМС у Волинській області іноземця доправили до міжнародного аеропорту, та рейсом "Київ-Баку" видворили до країни походження.У межах своєї компетенції УДМС в області прийняли рішення про заборону в'їзду іноземцю на територію нашої країни терміном на 5 років.