Депутат пропонує користуватись інтернет-банкінгом для допомоги дітям. ВІДЕО





Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі Тарас Шкітер.



Сьогодні, аби допомогти дітям, які цього потребують, необхідно витратити чимало часу на формальності. Але цей процес повинен бути простішим.



На думку Тараса Шкітера, можливість допомогти дітям повинна бути швидкодоступною. Потрібно прибрати усі перепони для тих, хто має можливість та бажання підтримати дітей. Було б добре, якби допомогти можна було б і за допомогою мобільного банкінгу.



Тому депутати фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» пропонують, аби інформація про те, хто саме потребує допомоги, була більш доступною, опублікованою на відповідній сторінці у соцмережах тощо – тоді потенційному благодійнику буде простіше знайти потрібні реквізити та переказати кошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку необхідно більше говорити про проблеми дітей, які залишилися без батьківського піклування чи опинилися в складних життєвих обставинах.Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі «Конкурент TV» розповів голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській радіСьогодні, аби допомогти дітям, які цього потребують, необхідно витратити чимало часу на формальності. Але цей процес повинен бути простішим.На думку Тараса Шкітера, можливість допомогти дітям повинна бути швидкодоступною. Потрібно прибрати усі перепони для тих, хто має можливість та бажання підтримати дітей. Було б добре, якби допомогти можна було б і за допомогою мобільного банкінгу.Тому депутати фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» пропонують, аби інформація про те, хто саме потребує допомоги, була більш доступною, опублікованою на відповідній сторінці у соцмережах тощо – тоді потенційному благодійнику буде простіше знайти потрібні реквізити та переказати кошти.

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