З 1 грудня в Україні збільшать мінімальну зарплату





Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік", пише



Так, з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні буде піднята з 6 тис.до 6,5 тис. грн.



З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена з 5 тис.грн до 6 тис. грн.



До цього мінімальна зарплата в Україні була підвищена з 1 вересня 2020 року — з 4 тис. 723 грн до 5 тис. грн.



У 2022 році мінімальну зарплату в Україні планують збільшити до 7700 грн.



Новий розрахунок мінімальної зарплати:



18 серпня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати.



Згідно з документом, мінімальна зарплата стане більшою, тому що тепер до її складу не входитимуть окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

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