З 1 грудня в Україні збільшать мінімальну зарплату
Сьогодні, 18:25
З 1 грудня 2021 року в Україні розпочнеться другий етап підвищення мінімальної зарплати
Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік", пише УНІАН.
Так, з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні буде піднята з 6 тис.до 6,5 тис. грн.
З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена з 5 тис.грн до 6 тис. грн.
До цього мінімальна зарплата в Україні була підвищена з 1 вересня 2020 року — з 4 тис. 723 грн до 5 тис. грн.
У 2022 році мінімальну зарплату в Україні планують збільшити до 7700 грн.
Новий розрахунок мінімальної зарплати:
18 серпня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати.
Згідно з документом, мінімальна зарплата стане більшою, тому що тепер до її складу не входитимуть окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.
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Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік", пише УНІАН.
Так, з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні буде піднята з 6 тис.до 6,5 тис. грн.
З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена з 5 тис.грн до 6 тис. грн.
До цього мінімальна зарплата в Україні була підвищена з 1 вересня 2020 року — з 4 тис. 723 грн до 5 тис. грн.
У 2022 році мінімальну зарплату в Україні планують збільшити до 7700 грн.
Новий розрахунок мінімальної зарплати:
18 серпня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати.
Згідно з документом, мінімальна зарплата стане більшою, тому що тепер до її складу не входитимуть окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.
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Коментарі 1
Готуйтесь до інфляції і здорожчення на ВСЕ!!! Владі головне підвищити і пропіаритись, а про наслідки і їх усунення ніхто не думає!
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