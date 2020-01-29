Які луцькі школи повертаються до очного навчання
Сьогодні, 17:37
Деякі луцькі школи повертаються до навчання у звичайному форматі.
Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
Сьогодні, 25 листопада, згідно з рішеннями педагогічних рад закладів загальної середньої освіти працюють в очному режимі, дотримуючись усіх вимог постанови КМУ від 9.12.2020 р. № 1236 (зі змінами) щодо роботи закладів у червоній зоні карантину, ЗЗСО № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 32, 38, МНВК.
Так, на очне навчання виходять:
- з 26 листопада – ЗЗСО № 9, 10, 13, 34;
- з 27 листопада – ЗЗСО № 11, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27;
- з 28 листопада – ДЮСШ № 2;
- з 29 листопада – ПУМ, ЦНТТУМ.
Нагадаємо, від 16 листопада школа №12 у Луцьку змінили «дистанційку» на звичайний формат навчання. Тоді це була єдина міська школа, яка відновила навчання для всіх класів.
Також до навчання повернулися луцькі школи №2, №8 та Міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
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Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
Сьогодні, 25 листопада, згідно з рішеннями педагогічних рад закладів загальної середньої освіти працюють в очному режимі, дотримуючись усіх вимог постанови КМУ від 9.12.2020 р. № 1236 (зі змінами) щодо роботи закладів у червоній зоні карантину, ЗЗСО № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 32, 38, МНВК.
Так, на очне навчання виходять:
- з 26 листопада – ЗЗСО № 9, 10, 13, 34;
- з 27 листопада – ЗЗСО № 11, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27;
- з 28 листопада – ДЮСШ № 2;
- з 29 листопада – ПУМ, ЦНТТУМ.
Нагадаємо, від 16 листопада школа №12 у Луцьку змінили «дистанційку» на звичайний формат навчання. Тоді це була єдина міська школа, яка відновила навчання для всіх класів.
Також до навчання повернулися луцькі школи №2, №8 та Міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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