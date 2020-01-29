Які луцькі школи повертаються до очного навчання

Деякі луцькі школи повертаються до навчання у звичайному форматі.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Сьогодні, 25 листопада, згідно з рішеннями педагогічних рад закладів загальної середньої освіти працюють в очному режимі, дотримуючись усіх вимог постанови КМУ від 9.12.2020 р. № 1236 (зі змінами) щодо роботи закладів у червоній зоні карантину, ЗЗСО № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 32, 38, МНВК.Так, на очне навчання виходять:- з 26 листопада – ЗЗСО № 9, 10, 13, 34;- з 27 листопада – ЗЗСО № 11, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27;- з 28 листопада – ДЮСШ № 2;- з 29 листопада – ПУМ, ЦНТТУМ.Нагадаємо, від 16 листопада школа №12 у Луцьку. Тоді це була єдина міська школа, яка відновила навчання для всіх класів.Також до навчання повернулися луцькі школи