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Які соцмережі найбільш негативно впливають на психічне здоров'я людей

Які соцмережі найбільш негативно впливають на психічне здоров'я людей
Американські вчені оцінили вплив соціальних мереж на психічне здоров'я серед дорослих. Виявилося, що втеча від реальності у віртуальний простір не приносить користі жодній віковій підгрупі.

Про це інформує "24 канал".

Фахівці з Массачусетської лікарні загального профілю вирішили з'ясувати, наскільки вплинули соцмережі на старших людей. Вони скористалися даними національного інтернет-опитування, яке проводилося у 13 етапів протягом року та завершилося у травні.

У ньому брали участь близько 5,4 тисячі американців, середній вік яких становив 56 років. Добровольці заповнювали анкети, в яких розповідали про те, як часто вони користуються соцмережами та яким платформам надають перевагу, а також про можливі симптоми депресії.

Ознаки депресії виявились у 8,9% респондентів, і користувачі Snapchat, Facebook або TikTok повідомляли про симптоми значно частіше, ніж ті, хто не цікавився соцмережами. Найвищі показники цього психічного розладу виявились у любителів Snapchat, на другому та третьому місці опинилися Facebook та TikTok.

Примітно, що TikTok і Snapchat мали найбільш негативний вплив на учасників від 35 років і старше, тоді як Facebook вганяє депресію людей молодше 35 років.

"Ми були здивовані, що показники депресії у дорослих користувачів соцмереж були не такими великими, як ми очікували. Однак, використання соцмереж під час пандемії може бути корисним, оскільки люди мають можливість спілкуватися, а в іншому випадку вони опинилися б у повній ізоляції", – повідомили автори дослідження.

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Теги: соцмережі, вплив, негатив, психічне здоров'я
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Коментарі 2
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Проклятий пейсбук! Як же файно було з ок і вк!
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Найбільш негативний вплив на психічне (і не тільки) здоров'я здійснюють брехливі змі і продажні журналісти, які перекручують і спотворюють інформацію, поширюють відверту брехню, сіють паніку і страх серед людей, потакають злочинцям у владі, забувши, що таке чесність і гідність. Через свою розумову недолугість і грошолюбство ви своїми ж руками руйнуєте свій дім, у якому жити вашим дітям.
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