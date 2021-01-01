Які соцмережі найбільш негативно впливають на психічне здоров'я людей





Про це інформує



Фахівці з Массачусетської лікарні загального профілю вирішили з'ясувати, наскільки вплинули соцмережі на старших людей. Вони скористалися даними національного інтернет-опитування, яке проводилося у 13 етапів протягом року та завершилося у травні.



У ньому брали участь близько 5,4 тисячі американців, середній вік яких становив 56 років. Добровольці заповнювали анкети, в яких розповідали про те, як часто вони користуються соцмережами та яким платформам надають перевагу, а також про можливі симптоми депресії.



Ознаки депресії виявились у 8,9% респондентів, і користувачі Snapchat, Facebook або TikTok повідомляли про симптоми значно частіше, ніж ті, хто не цікавився соцмережами. Найвищі показники цього психічного розладу виявились у любителів Snapchat, на другому та третьому місці опинилися Facebook та TikTok.



Примітно, що TikTok і Snapchat мали найбільш негативний вплив на учасників від 35 років і старше, тоді як Facebook вганяє депресію людей молодше 35 років.



"Ми були здивовані, що показники депресії у дорослих користувачів соцмереж були не такими великими, як ми очікували. Однак, використання соцмереж під час пандемії може бути корисним, оскільки люди мають можливість спілкуватися, а в іншому випадку вони опинилися б у повній ізоляції", – повідомили автори дослідження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські вчені оцінили вплив соціальних мереж на психічне здоров'я серед дорослих. Виявилося, що втеча від реальності у віртуальний простір не приносить користі жодній віковій підгрупі.Про це інформує "24 канал". Фахівці з Массачусетської лікарні загального профілю вирішили з'ясувати, наскільки вплинули соцмережі на старших людей. Вони скористалися даними національного інтернет-опитування, яке проводилося у 13 етапів протягом року та завершилося у травні.У ньому брали участь близько 5,4 тисячі американців, середній вік яких становив 56 років. Добровольці заповнювали анкети, в яких розповідали про те, як часто вони користуються соцмережами та яким платформам надають перевагу, а також про можливі симптоми депресії.Ознаки депресії виявились у 8,9% респондентів, і користувачі Snapchat, Facebook або TikTok повідомляли про симптоми значно частіше, ніж ті, хто не цікавився соцмережами. Найвищі показники цього психічного розладу виявились у любителів Snapchat, на другому та третьому місці опинилися Facebook та TikTok.Примітно, що TikTok і Snapchat мали найбільш негативний вплив на учасників від 35 років і старше, тоді як Facebook вганяє депресію людей молодше 35 років."Ми були здивовані, що показники депресії у дорослих користувачів соцмереж були не такими великими, як ми очікували. Однак, використання соцмереж під час пандемії може бути корисним, оскільки люди мають можливість спілкуватися, а в іншому випадку вони опинилися б у повній ізоляції", – повідомили автори дослідження.

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