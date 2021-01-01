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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада
Завтра, 25 листопада, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Вночі прогнозують 2-3° тепла, вдень 6-5° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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