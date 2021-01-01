Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Завтра, 25 листопада, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Вночі прогнозують 2-3° тепла, вдень 6-5° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Вночі прогнозують 2-3° тепла, вдень 6-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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