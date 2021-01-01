Чоловіку, який працював на елеваторі на Волині, відірвало руку: подробиці трагедії





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В екстреній медичній допомозі кажуть, що руку відірвало повністю.



Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про надзвичайну подію надійшов 24 листопада о 20:08. Хворого з повною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений в Горохівську центральну районну лікарню.



Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Луцького району на одному із приватних підприємств робітнику відірвало руку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Зазначається, що чоловік працював на елеваторі . Постраждалий саме проводив чищення, коли елеватор зажував рукав.В екстреній медичній допомозі кажуть, що руку відірвало повністю.Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про надзвичайну подію надійшов 24 листопада о 20:08. Хворого з повною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений в Горохівську центральну районну лікарню.Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.

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