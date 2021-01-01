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Чоловіку, який працював на елеваторі на Волині, відірвало руку: подробиці трагедії

Чоловіку, який працював на елеваторі на Волині, відірвало руку: подробиці трагедії
У селищі Мар’янівка Луцького району на одному із приватних підприємств робітнику відірвало руку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що чоловік працював на елеваторі. Постраждалий саме проводив чищення, коли елеватор зажував рукав.

В екстреній медичній допомозі кажуть, що руку відірвало повністю.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про надзвичайну подію надійшов 24 листопада о 20:08. Хворого з повною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений в Горохівську центральну районну лікарню.

Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.

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Теги: елеватор, відірвало руку, Волинь
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