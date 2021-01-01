Вивезення сміття для володимирчан стане дорожчим: як це пояснюють комунальники





Про це пише видання



Як повідомляють на комунальному підпиємстві, на формування нових тарифів на вивезення ТПВ та рідких нечистот на сьогодні впливає:



- зростання витрат на оплату енергоносіїв;

- подорожчання пального, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, вартість матеріалів;

- підвищення розміру заробітної плати з врахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.



Зазначають, що у зв’язку з цим КП «Полігон» зазнає збитків і тому змушене вводити новий збільшений тариф на 2022 рік.



Комунальники додають, що останнє підняття тарифів на вивезення ТПВ та рідких нечистот у Володимирі проводилось на початку 2019 року. І нині тарифи, які пропонують у Володимирі є одними з найнижчих в області.



Нагадаємо, для населення вартість послуг складає 64,62 гривні за метр кубічний. Для бюджетних установ – 67,04 гривні за метр кубічний. Для інших споживачів – 69,47 гривні за метр кубічний.



Для прикладу, зараз у Нововолинську за вивіз ТВП платили 11,94 грн. в місяць з 1 мешканця для багатоквартирних будинків та 13,98 грн. в місяць з 1 мешканця – для приватного сектору. У Луцьку за вивіз ТВП жителі багатоквартирних будинків платили 16,43 грн в місяць за одну особу, а мешканці приватних обійсть – 18, 51 грн. в місяць за одну особу.



На сьогодні тарифи на вивезення ТВП у Луцьку і Нововолинську вже підвищено. Відтак, у Луцьку плата за вивіз сміття для мешканців багатоквартирних будинків





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Полігон» планує здійснити повний перегляд діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот у Володимирі.Про це пише видання БУГ Як повідомляють на комунальному підпиємстві, на формування нових тарифів на вивезення ТПВ та рідких нечистот на сьогодні впливає:- зростання витрат на оплату енергоносіїв;- подорожчання пального, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, вартість матеріалів;- підвищення розміру заробітної плати з врахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Зазначають, що у зв’язку з цим КП «Полігон» зазнає збитків і тому змушене вводити новий збільшений тариф на 2022 рік.Комунальники додають, що останнє підняття тарифів на вивезення ТПВ та рідких нечистот у Володимирі проводилось на початку 2019 року. І нині тарифи, які пропонують у Володимирі є одними з найнижчих в області.Нагадаємо, для населення вартість послуг складає 64,62 гривні за метр кубічний. Для бюджетних установ – 67,04 гривні за метр кубічний. Для інших споживачів – 69,47 гривні за метр кубічний.Для прикладу, зараз у Нововолинську за вивіз ТВП платили 11,94 грн. в місяць з 1 мешканця для багатоквартирних будинків та 13,98 грн. в місяць з 1 мешканця – для приватного сектору. У Луцьку за вивіз ТВП жителі багатоквартирних будинків платили 16,43 грн в місяць за одну особу, а мешканці приватних обійсть – 18, 51 грн. в місяць за одну особу.На сьогодні тарифи на вивезення ТВП у Луцьку і Нововолинську вже підвищено. Відтак, у Луцьку плата за вивіз сміття для мешканців багатоквартирних будинків зросла на майже 10 гривень і становить 26,33 грн з людини . Для мешканців будинків індивідуальної забудови ця плата становить - 29,72 грн

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