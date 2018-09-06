У Луцьку звільняють береги Сапалаївки від самовільних загородженьФОТО

Луцькі муніципали обстежують прибережну зону річки Сапалаївка, щоб виявити самочинно встановлені поблизу водойми огорожі та конструкцій. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.Відтак, 24-25 листопада працівники департаменту муніципальної варти виявили, що деякі мешканці приватних домоволодінь та підприємства встановили незаконні огородження впритул до русла річки, чим унеможливили прохід прибережною смугою.Відповідальним особам видано приписи з вимогою усунути виявлені порушення шляхом демонтажу огороджень. У разі невиконання, на порушників складатимуться протоколи про адміністративні правопорушення, а незаконні об’єкти підлягатимуть примусовому демонтажу.Адже відомо, що відповідно до ст.88 Водного Кодексу України, прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів.21.02.2020 року введений в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування», який забороняє обмеження доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів.Законом передбачено внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.