вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку звільняють береги Сапалаївки від самовільних загородженьФОТО

У Луцьку звільняють береги Сапалаївки від самовільних загородженьФОТО
Луцькі муніципали обстежують прибережну зону річки Сапалаївка, щоб виявити самочинно встановлені поблизу водойми огорожі та конструкцій. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.

Відтак, 24-25 листопада працівники департаменту муніципальної варти виявили, що деякі мешканці приватних домоволодінь та підприємства встановили незаконні огородження впритул до русла річки, чим унеможливили прохід прибережною смугою.

Відповідальним особам видано приписи з вимогою усунути виявлені порушення шляхом демонтажу огороджень. У разі невиконання, на порушників складатимуться протоколи про адміністративні правопорушення, а незаконні об’єкти підлягатимуть примусовому демонтажу.

Адже відомо, що відповідно до ст.88 Водного Кодексу України, прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів.

21.02.2020 року введений в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування», який забороняє обмеження доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів.

Законом передбачено внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».
У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Сапалаївка, самовільне загородження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку звільняють береги Сапалаївки від самовільних загородженьФОТО
Сьогодні, 22:39
Вивезення сміття для володимирчан стане дорожчим: як це пояснюють комунальники
Сьогодні, 21:21
Ізраїль спростив правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
У додатку «Дія» з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
У «Волиньгазі» заявили, що стоки у річку Сапалаївку – безпечні У «Волиньгазі» заявили, що стоки у річку Сапалаївку – безпечні
06 вересень, 2018, 16:02
У луцьку Сапалаївку стікала гноївка У луцьку Сапалаївку стікала гноївка
28 серпень, 2018, 21:10
У Луцьку оштрафували двірника, який палив гілля та листя. ФОТО У Луцьку оштрафували двірника, який палив гілля та листя. ФОТО
19 листопад, 01:13
У Луцьку на авторинку викрили жінку, яка торгувала сурогатним спиртним У Луцьку на авторинку викрили жінку, яка торгувала сурогатним спиртним
18 листопад, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку звільняють береги Сапалаївки від самовільних загородженьФОТО
Сьогодні, 22:39
 0
Вивезення сміття для володимирчан стане дорожчим: як це пояснюють комунальники
Сьогодні, 21:21
 0
Ізраїль спростив правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У додатку «Дія» з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати
Сьогодні, 19:28
 0
Медіа
відео
1/8