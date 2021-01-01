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26 листопада на Волині: гортаючи календар

26 листопада на Волині: гортаючи календар
26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист України Валерій Смирнов. Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, бізнесмена Олександра Тиводара.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає його, а також іменинників цього дня – Германів та Никифорів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

Сьогодні, 26 листопада, віряни відзначають День пам'яті святителя Іоанна Золотоуста. А у світі відзначають Всесвітній день інформації, День подяки у США, Міжнародний день шевця.

26 листопада 1702 року у Луцьку був закатований український поет і громадський діяч Данило Братковський.


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