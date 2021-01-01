Польща виплачує солідні гроші на українських дітей: які умови отримання
Сьогодні, 00:16
Українці, які працюють у Польщі легально та мають картку побиту, щомісяця мають право отримувати на кожну неповнолітню дитину 500 злотих - приблизно 3,2 тис. грн.
Якщо діти мають лише матір або батька - виплата буде вищою, розповіла Gazeta.ua уповноважена президента польського міста Валбжих зі справ іноземців Ірина Реріх.
"Картка дає право отримувати на кожну неповнолітню дитину щомісяця 500 злотих. До їхнього 18-річчя. Також перед початком кожного навчального року на школярів у родині видається 300 злотих - на книжки, зошити, канцтовари. Ще один бонус - можливість отримувати періодично ваучери на 500 злотих. Теж на кожну дитину. Ці гроші можна витратити на зоопарк, готель, парк розваг, поїздку на море", - розповіла Ірина.
Карта побиту - це дозвіл на тимчасове проживання і роботу в Польщі. В Україні їх часто називають "картками перебування". Їхні власники, окрім виплат на дітей, мають ще кілька бонусів, додала Ірина Реріх.
"На час дії картки не потрібно носити в адміністрації документи від роботодавців аби підтвердити легальність перебування в Польщі. Головна перевага - з польською карткою побиту українець будь-коли може поїхати в Україну і потім легально повернутися в Польщу. Вже не потребує віз, запрошень чи інших документів. Також може вільно їздити як турист країнами Шенгенської зони", - сказала Ірина.
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Якщо діти мають лише матір або батька - виплата буде вищою, розповіла Gazeta.ua уповноважена президента польського міста Валбжих зі справ іноземців Ірина Реріх.
"Картка дає право отримувати на кожну неповнолітню дитину щомісяця 500 злотих. До їхнього 18-річчя. Також перед початком кожного навчального року на школярів у родині видається 300 злотих - на книжки, зошити, канцтовари. Ще один бонус - можливість отримувати періодично ваучери на 500 злотих. Теж на кожну дитину. Ці гроші можна витратити на зоопарк, готель, парк розваг, поїздку на море", - розповіла Ірина.
Карта побиту - це дозвіл на тимчасове проживання і роботу в Польщі. В Україні їх часто називають "картками перебування". Їхні власники, окрім виплат на дітей, мають ще кілька бонусів, додала Ірина Реріх.
"На час дії картки не потрібно носити в адміністрації документи від роботодавців аби підтвердити легальність перебування в Польщі. Головна перевага - з польською карткою побиту українець будь-коли може поїхати в Україну і потім легально повернутися в Польщу. Вже не потребує віз, запрошень чи інших документів. Також може вільно їздити як турист країнами Шенгенської зони", - сказала Ірина.
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