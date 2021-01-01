В Україні винесли 921 вирок за домашє насильство: позаторік було вчетверо менше





Торік в Україні зафіксували 180 921 звернення від жінок, які страждають від домашнього насильства. На розгляді у судах перебували 1877 проваджень. Усього засудили 921 людину. Позаторік учетверо менше - 225, - повідомляє







79% громадян України назвали головною причиною домашнього насильства алкоголь, за даними соціологічних досліджень Українського інституту майбутнього. 44% - фінансові негаразди, 38% назвали психологічну залежність від кривдника.



Близько 40% українців стверджують, що їхні знайомі або близькі ставали жертвами домашнього насильства. 48% людей взагалі не звертаються до поліції, адже не вірять, що це щось змінить.



"Кожна третя особа, яка постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, звертається за допомогою щодо складання заяв про видачу обмежувального припису стосовно кривдника. Багато звернень щодо представництва інтересів у кримінальних та адміністративних справах, розірвання шлюбу та поділу майна. Часто також постраждалі особи звертаються щодо стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини та позбавлення батьківських прав", - каже перша заступниця директора Координаційного центру з правової допомоги Оксана Василяка.



Жінки страждають не тільки фізично, а й психологічно. Однак моральну шкоду важче розпізнати, адже кривдник вміло маскується на публіці під турботливу людину та стверджує, що його дії - прояв турботи та любові. Тому щодо випадків психологічного насильсва звернень в рази менше.



Окрім цього, до Національної соціальної сервісної служби України звернулися 27 676 чоловіків та 2 756 дітей.



Куди звертатися жертвам домашнього насильства?



- 102 - Національна поліція України;



- 15-47 - урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;



- 116-123 або 0 800 500 335 - "Ла Страда";



- 772 або 0 800 500 225 - Національна дитяча гаряча лінія;



- мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах;



- денні центри UNFPA;



- @police_helpbot - чат-бот у Telegram від МВС.



Громадська організація "Марш жінок" запустила чат-бот у Telegram "Вона за неї". У ньому можна отримати психологічну і юридичну допомогу.



Постраждалі від домашнього насильства мають право на безоплатну правову допомогу (БПД), зокрема на послуги адвоката. За 10 місяців 2021 року до системи БПД звернулися 1670 постраждалих від домашнього насильства.



Також в Україні працюють притулки для жінок, куди можна потрапити, звернувшись до правоохоронних органів. Жінки отримують тимчасове місце проживання для того, щоб мати можливість знайти роботу, житло, оформити документи. Там же вони отримують безкоштовну психологічну та юридичну допомогу.



Нагадаємо, що у Луцьку

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