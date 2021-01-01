вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби

Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби
Молодому лучанину потрібна допомога. Через важку хворобу – анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бєхтєрєва), 20-річний Андрій Майборода може лишитися прикутим до ліжка.

З проханням про допомогу до редакції сайту волинських новин «Конкурент» бабуся хлопця.

Андрію постійно потрібен препарат «Хайрімоз» аби зняти біль. Уколи, які потрібно робити кожні два тижні, обходяться у 8 000 гривень. Їх необхідно робити впродовж шести місяців. Лише за допомогою знеболювального засобу хлопець може пересуватися. Втім, робить це лише на милицях. Адже істотно вражені кульшові суглоби. Через це лучанин у вересні отримав ІІ групу інвалідності.

Вилікувати молодого чоловіка можна. Однак, операція обійдеться в 160 000 гривень.

Прооперувати Андрія готові у Чернівцях. Втім, оперувати зараз хлопця не можна – для цього спершу потрібно пройти курс дороговартісного лікування.

Тож бабуся хлопця просить усіх небайдужих допомогти Андрію, допоки він має шанси стати на ноги.

Реквізити для допомоги:

4441 1144 1198 5953 – отримувач Майборода Андрій Володимирович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Майборода, збирають кошти, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби
Сьогодні, 07:17
Цієї суботи українців закликають запалити свічку пам’яті жертв Голодомору
Сьогодні, 06:07
В Україні до кінця року зростуть ціни на вершкове масло
Сьогодні, 04:25
За кошти ДФРР на Волині реалізують вісім проєктів: перелік
Сьогодні, 03:25
В Україні винесли 921 вирок за домашє насильство: позаторік було вчетверо менше
Сьогодні, 02:10
Схожі новини
10-річному хлопчику з Волині, якому поставили діагноз ДЦП, збирають кошти на реабілітацію 10-річному хлопчику з Волині, якому поставили діагноз ДЦП, збирають кошти на реабілітацію
18 листопад, 08:20
У яких медзакладах Волині пацієнти з онкологією можуть безплатно зробити МРТ і КТ У яких медзакладах Волині пацієнти з онкологією можуть безплатно зробити МРТ і КТ
27 жовтень, 12:55
Після пожежі Луцькому зоопарку потрібна допомога Після пожежі Луцькому зоопарку потрібна допомога
22 жовтень, 03:03
У Луцьку п'яні чоловіки познущались над цуценям. ФОТО У Луцьку п'яні чоловіки познущались над цуценям. ФОТО
21 жовтень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби
Сьогодні, 07:17
 0
Цієї суботи українців закликають запалити свічку пам’яті жертв Голодомору
Сьогодні, 06:07
 0
В Україні до кінця року зростуть ціни на вершкове масло
Сьогодні, 04:25
 0
За кошти ДФРР на Волині реалізують вісім проєктів: перелік
Сьогодні, 03:25
 0
В Україні винесли 921 вирок за домашє насильство: позаторік було вчетверо менше
Сьогодні, 02:10
 0
Медіа
відео
1/8