Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби

Андрій Майборода може лишитися прикутим до ліжка.



З проханням про допомогу до редакції сайту волинських новин



Андрію постійно потрібен препарат «Хайрімоз» аби зняти біль. Уколи, які потрібно робити кожні два тижні, обходяться у 8 000 гривень. Їх необхідно робити впродовж шести місяців. Лише за допомогою знеболювального засобу хлопець може пересуватися. Втім, робить це лише на милицях. Адже істотно вражені кульшові суглоби. Через це лучанин у вересні отримав ІІ групу інвалідності.



Вилікувати молодого чоловіка можна. Однак, операція обійдеться в 160 000 гривень.



Прооперувати Андрія готові у Чернівцях. Втім, оперувати зараз хлопця не можна – для цього спершу потрібно пройти курс дороговартісного лікування.



Тож бабуся хлопця просить усіх небайдужих допомогти Андрію, допоки він має шанси стати на ноги.



Реквізити для допомоги:



4441 1144 1198 5953 – отримувач Майборода Андрій Володимирович.

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