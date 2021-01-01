Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби
Сьогодні, 07:17
Молодому лучанину потрібна допомога. Через важку хворобу – анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бєхтєрєва), 20-річний Андрій Майборода може лишитися прикутим до ліжка.
З проханням про допомогу до редакції сайту волинських новин «Конкурент» бабуся хлопця.
Андрію постійно потрібен препарат «Хайрімоз» аби зняти біль. Уколи, які потрібно робити кожні два тижні, обходяться у 8 000 гривень. Їх необхідно робити впродовж шести місяців. Лише за допомогою знеболювального засобу хлопець може пересуватися. Втім, робить це лише на милицях. Адже істотно вражені кульшові суглоби. Через це лучанин у вересні отримав ІІ групу інвалідності.
Вилікувати молодого чоловіка можна. Однак, операція обійдеться в 160 000 гривень.
Прооперувати Андрія готові у Чернівцях. Втім, оперувати зараз хлопця не можна – для цього спершу потрібно пройти курс дороговартісного лікування.
Тож бабуся хлопця просить усіх небайдужих допомогти Андрію, допоки він має шанси стати на ноги.
Реквізити для допомоги:
4441 1144 1198 5953 – отримувач Майборода Андрій Володимирович.
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З проханням про допомогу до редакції сайту волинських новин «Конкурент» бабуся хлопця.
Андрію постійно потрібен препарат «Хайрімоз» аби зняти біль. Уколи, які потрібно робити кожні два тижні, обходяться у 8 000 гривень. Їх необхідно робити впродовж шести місяців. Лише за допомогою знеболювального засобу хлопець може пересуватися. Втім, робить це лише на милицях. Адже істотно вражені кульшові суглоби. Через це лучанин у вересні отримав ІІ групу інвалідності.
Вилікувати молодого чоловіка можна. Однак, операція обійдеться в 160 000 гривень.
Прооперувати Андрія готові у Чернівцях. Втім, оперувати зараз хлопця не можна – для цього спершу потрібно пройти курс дороговартісного лікування.
Тож бабуся хлопця просить усіх небайдужих допомогти Андрію, допоки він має шанси стати на ноги.
Реквізити для допомоги:
4441 1144 1198 5953 – отримувач Майборода Андрій Володимирович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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