Чи можна до щеплення дізнатися, чи є у тебе алергія на вакцину: пояснює Комаровський

У кожному пункті вакцинації передбачена можливість надання невідкладної допомоги при алергічної реакції на щеплення.На своїй сторінці в соціальній мережі відомий лікар-педіатрчасто ділиться зі своїми передплатниками важливими рекомендаціями, які стосуються здоров'я, а також відповідає на їхні запитання.Так, одна з передплатниць поставила питання про те, чи можна дізнатися про наявність алергії на вакцину від коронавірусу до її введення.Доктор Комаровський відповів, що зробити це неможливо. При цьому він зазначив, що в кожному пункті вакцинації передбачена можливість надання невідкладної допомоги при алергічної реакції на щеплення."Тобто там є адреналін, гормони — дексаметазон, наприклад. Тому якщо ви вакцинуєтеся в медичному закладі, там є навчений персонал і всі препарати для надання кваліфікованої допомоги.Але ви повинні зрозуміти, що мова йде не просто про алергічної реакції — там щось свербить, посипало або почервоніло місце ін'єкції-мається на увазі негайна важка алергічна реакція: набряк Квінке, анафілактичний шок. Тільки такі алергічні реакції є протипоказанням до вакцинації. ",- заявив лікар.