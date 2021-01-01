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Чи можна до щеплення дізнатися, чи є у тебе алергія на вакцину: пояснює Комаровський

Чи можна до щеплення дізнатися, чи є у тебе алергія на вакцину: пояснює Комаровський
У кожному пункті вакцинації передбачена можливість надання невідкладної допомоги при алергічної реакції на щеплення.

На своїй сторінці в соціальній мережі відомий лікар-педіатр Євген Комаровський часто ділиться зі своїми передплатниками важливими рекомендаціями, які стосуються здоров'я, а також відповідає на їхні запитання.

Так, одна з передплатниць поставила питання про те, чи можна дізнатися про наявність алергії на вакцину від коронавірусу до її введення.

Доктор Комаровський відповів, що зробити це неможливо. При цьому він зазначив, що в кожному пункті вакцинації передбачена можливість надання невідкладної допомоги при алергічної реакції на щеплення.

"Тобто там є адреналін, гормони — дексаметазон, наприклад. Тому якщо ви вакцинуєтеся в медичному закладі, там є навчений персонал і всі препарати для надання кваліфікованої допомоги.

Але ви повинні зрозуміти, що мова йде не просто про алергічної реакції — там щось свербить, посипало або почервоніло місце ін'єкції-мається на увазі негайна важка алергічна реакція: набряк Квінке, анафілактичний шок. Тільки такі алергічні реакції є протипоказанням до вакцинації. ",- заявив лікар.

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Теги: Комаровський, вакцинація, алергія
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