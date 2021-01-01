В Україні до кінця року зростуть ціни на вершкове масло





У грудні 2021 року на внутрішньому українському ринку вартість вершкового масла збільшиться щонайменше на 15%. Експерти зазначають, що за останній місяць вершкове масло на світовому ринку подорожчало на третину. Таке стрімке зростання цін на продукт у світі, звичайно, позначилося і на його вартості в Україні.



Окрім того, в Україні стрімко скорочується виробництво молока. В результаті ціни на молочні продукти зростають з кожним днем. Погіршує ситуацію також збільшення тарифів на газ та інші енергоносії, які останнім часом подорожчали втричі.



Всі ці критерії призвели до того, що в Україні стало невигідно виробляти молоко та молочні продукти. Виробники змушені підвищувати ціни на продукцію, щоб покрити зростаючі витрати. На сьогоднішній день вартість молока у магазинах перевищила 30 гривень за літр.



В Україні вже, з листопада,

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