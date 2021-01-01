Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

За добу 25 листопада в Україні зафіксували 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу 3 208 осіб госпіталізували, летальних випадків – 608, 24 569 людей одужали. Здійснили тестувань за добу – 93 059 (зокрема методом ПЛР – 45 617, методом ІФА – 9 141), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 301.Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом провели 23 775 008 щеплень.За добу 25 листопада в Україні 273 875 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359.За весь час пандемії в Україні захворіли 3 400 340 осіб, одужало – 2 877 021, летальних випадків – 84 149, провели ПЛР-тестувань – 15 746 389.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.м. Київ – 1438 випадків;Вінницька область – 860 випадків;– 589 випадків;Дніпропетровська область – 1022 випадки;Донецька область – 970 випадків;Житомирська область – 446 випадків;Закарпатська область – 498 випадків;Запорізька область – 1075 випадків;Івано-Франківська область – 313 випадків;Київська область – 714 випадків;Кіровоградська область – 182 випадки;Луганська область – 182 випадки;Львівська область – 850 випадків;Миколаївська область – 475 випадків;Одеська область – 832 випадки;Полтавська область – 953 випадки;Рівненська область – 611 випадків;Сумська область – 688 випадків;Тернопільська область – 363 випадки;Харківська область – 590 випадків;Херсонська область – 289 випадків;Хмельницька область – 681 випадок;Черкаська область – 548 випадків;Чернівецька область – 261 випадок;Чернігівська область – 506 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.