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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
За добу 25 листопада в Україні зафіксували 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу 3 208 осіб госпіталізували, летальних випадків – 608, 24 569 людей одужали. Здійснили тестувань за добу – 93 059 (зокрема методом ПЛР – 45 617, методом ІФА – 9 141), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 301.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом провели 23 775 008 щеплень.

За добу 25 листопада в Україні 273 875 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 400 340 осіб, одужало – 2 877 021, летальних випадків – 84 149, провели ПЛР-тестувань – 15 746 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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