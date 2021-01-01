В Україні стрімко зростає курс іноземної валюти: чому і як це вплине на ціни





Чому долар стрімко додав у ціні та на вартість яких товарів тепер це вплине, розповіли у Сніданку з 1+1, пише



Якщо в середині листопада долар коштував понад 26 грн, то зараз це фактично 27 грн. Тобто зростання за кілька тижнів відбулось на гривню.



В чому ж причина такого зростання? Виявляється, є два фактори: економічний і психологічний. По-перше, українці почали скуповувати валюту на тлі новин про можливе загострення конфлікту з Росією.



"Настрої ринку суттєво посилені саме військовими ризиками, які, на жаль, підтверджуються одразу з офіційних джерел української влади, американськоїх преси і російської сторони. Тиск одразу з трьох сторін призвів до високої паніки населення. Воно останні декілька днів вигрібає валюту з кас банків, банки не встигають довозити", - каже економіст Григорій Кукуруза.



Що буде з цінами через такий стрибок долара? На жаль, у вартості можуть додати паливо і продукти. Предмети побуту, речі, інші товари мають залишитись без змін, бо через локдаун магазинам і так не вистачає покупців.



"Можуть зрости ціни на найдешевші продукти в корзині, а також транспорт, який прив’язаний до нафтопродуктів. На середньому класі, на преміум- класі не відобразиться, бо там подавлений попит через локдаун", - вважає фахівець.



На думку експерта, спрогнозувати курс долара на найближчий місяць складно. Люди провокують попит на валюту. Втім, дешевшою 2021 року вона, швидше за все, не буде. Вже на початку наступного року має стабільно затриматись на відмітці від 27 грн до 27,5 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс іноземної валюти в Україні почав стрімко зростати: долар зріс у ціні на гривню лише за кілька тижнів.Чому долар стрімко додав у ціні та на вартість яких товарів тепер це вплине, розповіли у Сніданку з 1+1, пише ТСН Якщо в середині листопада долар коштував понад 26 грн, то зараз це фактично 27 грн. Тобто зростання за кілька тижнів відбулось на гривню.В чому ж причина такого зростання? Виявляється, є два фактори: економічний і психологічний. По-перше, українці почали скуповувати валюту на тлі новин про можливе загострення конфлікту з Росією."Настрої ринку суттєво посилені саме військовими ризиками, які, на жаль, підтверджуються одразу з офіційних джерел української влади, американськоїх преси і російської сторони. Тиск одразу з трьох сторін призвів до високої паніки населення. Воно останні декілька днів вигрібає валюту з кас банків, банки не встигають довозити", - каже економістЩо буде з цінами через такий стрибок долара? На жаль, у вартості можуть додати паливо і продукти. Предмети побуту, речі, інші товари мають залишитись без змін, бо через локдаун магазинам і так не вистачає покупців."Можуть зрости ціни на найдешевші продукти в корзині, а також транспорт, який прив’язаний до нафтопродуктів. На середньому класі, на преміум- класі не відобразиться, бо там подавлений попит через локдаун", - вважає фахівець.На думку експерта, спрогнозувати курс долара на найближчий місяць складно. Люди провокують попит на валюту. Втім, дешевшою 2021 року вона, швидше за все, не буде. Вже на початку наступного року має стабільно затриматись на відмітці від 27 грн до 27,5 грн.

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