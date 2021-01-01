COVID-19 на Волині: 6 смертей і 589 нових випадків за добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 589 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 52 дитини, 10 медпрацівників.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Одужали (осіб) – 588,Летальних випадків (осіб) – 6, з них:Луцький район – 6 випадків: по 1 випадку в Луцькій ТГ, Горохівській ТГ, Рожищенській ТГ, Підгайцівсбкій ТГ, Торчинській ТГ, Копачівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1657,методом ІФА (осіб) – 179.– 321 хворих:Луцька ТГ – 199 хворихБоратинська ТГ – 5 хворихГородищенська ТГ – 8 хворихГорохівська ТГ – 18 хворихДоросинівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 27 хворихКолківська ТГ – 2 хворихКопачівська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихОлицька ТГ – 5 хворихПідгайцівська ТГ – 32 хворихРожищенська ТГ – 12 хворихТорчинська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 6 хворих– 120 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 30 хворихЗатурцівська ТГ – 3 хворихІваничівська ТГ – 1 хворийЛитовезька ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 3 хворихНововолинська ТГ – 54 хворихОваднівська ТГ – 8 хворихПавлівська ТГ – 9 хворихПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 10 хворих– 17 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 4 хворихЛюбешівська ТГ – 7 хворихМаневицька ТГ – 6 хворих– 131 хворий:Вишнівська ТГ – 6 хворихВелицька ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 4 хворихГоловненська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ – 6 хворихДубівська ТГ – 3 хворихЗаболоттівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 5 хворихКовельська ТГ – 33 хворийКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛюблинецька ТГ – 12 хворихЛюбомльська ТГ – 7 хворихРатнівська ТГ – 16 хворихРівненська ТГ – 4 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийСереховичівська ТГ – 5 хворихСтаровижівська ТГ – 8 хворихТурійська ТГ – 9 хворихШацька ТГ – 7 хворихзахворіли (осіб) – 92173 (з них дітей – 6223 та медичних працівників –4267),одужали ( осіб) – 77263 (з них дітей – 4789 та медичних працівників –3919),летальних випадків (осіб) –1914 (з них медичних працівників –33).методом ПЛР (осіб) – 380754,методом ІФА (осіб) –206 117.За добу 25 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7387 щеплень. Першою дозою щепили 2420 осіб та другою дозою –4967 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 284 208 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 202 416 людей. Загалом провели 486 624 щеплення.