COVID-19 на Волині: 6 смертей і 589 нових випадків за добу
Сьогодні, 09:30
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 589 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 52 дитини, 10 медпрацівників.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 588,
Летальних випадків (осіб) – 6, з них:
Луцький район – 6 випадків: по 1 випадку в Луцькій ТГ, Горохівській ТГ, Рожищенській ТГ, Підгайцівсбкій ТГ, Торчинській ТГ, Копачівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1657,
методом ІФА (осіб) – 179.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 321 хворих:
Луцька ТГ – 199 хворих
Боратинська ТГ – 5 хворих
Городищенська ТГ – 8 хворих
Горохівська ТГ – 18 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 27 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 32 хворих
Рожищенська ТГ – 12 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 6 хворих
Володимир-Волинський район – 120 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 30 хворих
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 54 хворих
Оваднівська ТГ – 8 хворих
Павлівська ТГ – 9 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 10 хворих
Камінь-Каширський район – 17 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 131 хворий:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 4 хворих
Головненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 6 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 33 хворий
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 12 хворих
Любомльська ТГ – 7 хворих
Ратнівська ТГ – 16 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ – 8 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 7 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 92173 (з них дітей – 6223 та медичних працівників –4267),
одужали ( осіб) – 77263 (з них дітей – 4789 та медичних працівників –3919),
летальних випадків (осіб) –1914 (з них медичних працівників –33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 380754,
методом ІФА (осіб) –206 117.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 25 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7387 щеплень. Першою дозою щепили 2420 осіб та другою дозою –4967 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 284 208 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 202 416 людей. Загалом провели 486 624 щеплення.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 588,
Летальних випадків (осіб) – 6, з них:
Луцький район – 6 випадків: по 1 випадку в Луцькій ТГ, Горохівській ТГ, Рожищенській ТГ, Підгайцівсбкій ТГ, Торчинській ТГ, Копачівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1657,
методом ІФА (осіб) – 179.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 321 хворих:
Луцька ТГ – 199 хворих
Боратинська ТГ – 5 хворих
Городищенська ТГ – 8 хворих
Горохівська ТГ – 18 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 27 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 32 хворих
Рожищенська ТГ – 12 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 6 хворих
Володимир-Волинський район – 120 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 30 хворих
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 54 хворих
Оваднівська ТГ – 8 хворих
Павлівська ТГ – 9 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 10 хворих
Камінь-Каширський район – 17 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 131 хворий:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 4 хворих
Головненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 6 хворих
Дубівська ТГ – 3 хворих
Заболоттівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 33 хворий
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 12 хворих
Любомльська ТГ – 7 хворих
Ратнівська ТГ – 16 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ – 8 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 7 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 92173 (з них дітей – 6223 та медичних працівників –4267),
одужали ( осіб) – 77263 (з них дітей – 4789 та медичних працівників –3919),
летальних випадків (осіб) –1914 (з них медичних працівників –33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 380754,
методом ІФА (осіб) –206 117.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 25 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 7387 щеплень. Першою дозою щепили 2420 осіб та другою дозою –4967 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 284 208 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 202 416 людей. Загалом провели 486 624 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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