Канал вчительки з Волині – у п`ятірці кращих освітніх блогів: він має майже 92 тисячі підписників

Наталія Венгрин з Нововолинського ліцею №7 потрапила у ТОП-5 кращих освітніх блогів за версією Освіторії, на її каналі у TikTok близько 92 тисяч підписників.



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Тема 6 класу «Ділення дробів» за одну добу зібрала 10 тис. переглядів. А «Віднімання дробів від цілого», яке проходять у 5 класі, за весь час має аж 591 тис. переглядів.



Наталія Венгрин майже 30 років працює в ліцеї, ідея створення каналу вчительки у TikTok пов’язана з онлайн-школою.



Школярі задоволені ідеєю створення онлайн-уроків, адже є можливість засвоїти шкільний матеріал – вдома, переглядаючи математичні ролики.



Розв’язання задачі чи прикладу вчителька дуже детально записує та пояснює. Як зазначають учні, навіть її голос звучить весело та заспокійливо.



Приклади побудовані так, що на початку здаються складним поєднанням цифр (та літер, якщо йдеться про рівняння). Після використання різноманітних способів спростити їх, останні дії здаються простими, як у першому класі.



У коментарях до онлайн-уроків читачі порівнювали математичні формули з чітерством у комп’ютерних іграх – знанням кодів, які дають змогу перейти на новий рівень, отримати додаткові ресурси, пройти пастки без зусиль. Хто ж не хоче знати секрети переможця – тим паче в математиці.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Освіторія зібрала п’ять учительських блогів, які допоможуть вашій дитині у вивченні шкільної програми. Вчителька математикиз Нововолинського ліцею №7 потрапила у ТОП-5 кращих освітніх блогів за версією Освіторії, на її каналі у TikTok близько 92 тисяч підписників.Про це повідомляє Буг Тема 6 класу «Ділення дробів» за одну добу зібрала 10 тис. переглядів. А «Віднімання дробів від цілого», яке проходять у 5 класі, за весь час має аж 591 тис. переглядів.Наталія Венгрин майже 30 років працює в ліцеї, ідея створення каналу вчительки у TikTok пов’язана з онлайн-школою.Школярі задоволені ідеєю створення онлайн-уроків, адже є можливість засвоїти шкільний матеріал – вдома, переглядаючи математичні ролики.Розв’язання задачі чи прикладу вчителька дуже детально записує та пояснює. Як зазначають учні, навіть її голос звучить весело та заспокійливо.Приклади побудовані так, що на початку здаються складним поєднанням цифр (та літер, якщо йдеться про рівняння). Після використання різноманітних способів спростити їх, останні дії здаються простими, як у першому класі.У коментарях до онлайн-уроків читачі порівнювали математичні формули з чітерством у комп’ютерних іграх – знанням кодів, які дають змогу перейти на новий рівень, отримати додаткові ресурси, пройти пастки без зусиль. Хто ж не хоче знати секрети переможця – тим паче в математиці.

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