Показали, як виглядає оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Міський голова Луцька Ігор Поліщук прозвітував про хід робіт на площі Героїв Майдану.
Про це мер міста написав у фейсбуці.
“Облаштування площі перед Палацом урочистих подій майже завершено. За кілька днів вмикаємо освітлення, доставляємо фігурні лавки, завершуємо окремі дрібні деталі, а майстри завершують роботу з гранітним каменем”, – написав Ігор Поліщук.
Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали у серпні 2021 року.
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Про це мер міста написав у фейсбуці.
“Облаштування площі перед Палацом урочистих подій майже завершено. За кілька днів вмикаємо освітлення, доставляємо фігурні лавки, завершуємо окремі дрібні деталі, а майстри завершують роботу з гранітним каменем”, – написав Ігор Поліщук.
Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали у серпні 2021 року.
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