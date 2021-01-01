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Показали, як виглядає оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО

Показали, як виглядає оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО
Міський голова Луцька Ігор Поліщук прозвітував про хід робіт на площі Героїв Майдану.

Про це мер міста написав у фейсбуці.

“Облаштування площі перед Палацом урочистих подій майже завершено. За кілька днів вмикаємо освітлення, доставляємо фігурні лавки, завершуємо окремі дрібні деталі, а майстри завершують роботу з гранітним каменем”, – написав Ігор Поліщук.

Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали у серпні 2021 року.
Показали, як виглядає оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО
Показали, як виглядає оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО
Показали, як виглядає оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, РАЦС, ремонт, площа
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