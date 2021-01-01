Куди піти у Луцьку на вихідних 27–28 листопада. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Погода стає все прохолоднішою, бо вже незабаром настане зима. Однак, це зовсім не привід сумувати в чотирьох стінах. На цих вихідних у Луцьку запланували чимало розваг і досхочу можливостей гарно відпочити.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
Зауважимо, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні, тому ці заходи можуть відвідати лише вакциновані громадяни.
Субота, 27 листопада
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Попелюшка». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 55 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть прем'єру вистави «Олеся». Це драма на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.
Білети можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у РЦ «Промінь» відбудеться концерт гурту «LATEXFAUNA». Вартість квитків: від 320 до 620 гривень.
Купити білети можна за посиланням.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» вечірка. Розважати гостей будуть Dj Gedz, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Strayder. До півночі будуть діяти знижки -50% на віскі-колу, ром-колу та джин тонік.
Зарезервувати столик - за номером 07 37 37 60 60.
О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») розпочнеться святкування Дня народження закладу. З нагоди 3річчя для відвідувачів підготували святкову розважальну програму, виступ кавер-гурту «Lori», welcome drink, безпрограшну лотерею та святковий торт. Вхід із флаєром - 100 гривень, без нього - 150 гривень. Флаєр можна отримати у РЦ «Промінь».
Бронювання столиків: (050) 490 77 14.
Неділя, 28 листопада
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Мауглі». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Бременські музиканти». Це музична казка на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Олександр Якимчук.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть прем'єру вистави «Олеся». Це драма на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.
Білети можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на хіп-хоп-вечірку від ZOMBO & DJ SHON (Львів). Вхід вільний.
«Ми добре пам’ятаємо часи Урбан-вечірок і хотіли б знову їх відновити. Цієї неділі на нашій сцені для вас лабатимуть старожили львівської андеграундної сцени – репер Zombo та бітмейкер DJ Shon, які презентуватимуть спільний альбом Comin` At Ya. Обох артистів поєднує також, що вони є вихідцями із хіп-хоп спільноти Kickit crew», - анонсують оргінізатори.
Забронювати стіл - за номером 050 21 54 156.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
Зауважимо, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні, тому ці заходи можуть відвідати лише вакциновані громадяни.
Субота, 27 листопада
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Попелюшка». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 55 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть прем'єру вистави «Олеся». Це драма на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.
Білети можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у РЦ «Промінь» відбудеться концерт гурту «LATEXFAUNA». Вартість квитків: від 320 до 620 гривень.
Купити білети можна за посиланням.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» вечірка. Розважати гостей будуть Dj Gedz, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Strayder. До півночі будуть діяти знижки -50% на віскі-колу, ром-колу та джин тонік.
Зарезервувати столик - за номером 07 37 37 60 60.
О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») розпочнеться святкування Дня народження закладу. З нагоди 3річчя для відвідувачів підготували святкову розважальну програму, виступ кавер-гурту «Lori», welcome drink, безпрограшну лотерею та святковий торт. Вхід із флаєром - 100 гривень, без нього - 150 гривень. Флаєр можна отримати у РЦ «Промінь».
Бронювання столиків: (050) 490 77 14.
Неділя, 28 листопада
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Мауглі». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Бременські музиканти». Це музична казка на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Олександр Якимчук.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть прем'єру вистави «Олеся». Це драма на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.
Білети можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на хіп-хоп-вечірку від ZOMBO & DJ SHON (Львів). Вхід вільний.
«Ми добре пам’ятаємо часи Урбан-вечірок і хотіли б знову їх відновити. Цієї неділі на нашій сцені для вас лабатимуть старожили львівської андеграундної сцени – репер Zombo та бітмейкер DJ Shon, які презентуватимуть спільний альбом Comin` At Ya. Обох артистів поєднує також, що вони є вихідцями із хіп-хоп спільноти Kickit crew», - анонсують оргінізатори.
Забронювати стіл - за номером 050 21 54 156.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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