На Волині з адмінбудівлі, де був будинок сімейного типу, виселяють родину. ВІДЕО





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Нині у ньому проживає місцева жителька Джаніна Череп, цей дім — це будинок сімейного типу, каже жінка.



Історія будинку сімейного типу



Колишній будинок побуту розташований у Ківерцях за адресою Соборності, 19. З 1996-го приміщення в користуванні місцевої жительки Джаніни Череп, яка разом з чоловіком створила будинок сімейного типу і виховувала тут дітей.



Загалом за час існування будинку сімейного типу Джаніна Череп виховала 23 дітей з притулків та інтернатів. Усі вони вже — повнолітні. Частина з них отримала майно у спадок, частину житлом забезпечила держава, але є й такі, яким ніде жити, — каже Джаніна Череп.



Зі слів жінки, нині у будинку проживає вона, восьмеро її повнолітніх дітей та онук. Донька Джаніни Череп — Оксана Компанієць та її син зараз проживають у будинку, зя кого їх хочуть виселити разом із матір'ю. Зі слів Оксани, — міська рада пропонує гірші умови проживання.



"Пропонуються однокімнатну квартиру, газове, пічне опалення і не факт як заселять, що через тиждень не прийдуть і не скажуть, що непридатне житло і скажуть — шукай квартиру", — побоюється Оксана Компанієць.



З 22 листопада у будинку, де був будинок сімейного типу Черепів, відключили світло. Родину попередили про виселення.



Позиція Ківерцівської міської ради



Статус дитбудинку сімейного типу родина Черепів отримала 1991-го року. З 2013-го дитбудинок перейшов у статус прийомної сім'ї, — розповіла начальниця відділу Ківерцівської міськради Олеся Поліщук. З її слів, на даний час у сім'ї Джаніни виховується одна повнолітня дитина. Додає: коли будинок сімейного типу втрачає такий статус, батьки вихователі зобов’язані проживати на своїй площі разом із вихованцями.



"Ми домовилися, що вони мають з’їхати. Якщо ні – складемо комісію з депутатів, комунальників, поліції, підемо туди, поміняємо замки й опечатаємо", — каже Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук.



На яких підставах родини виселяють адмінбудівлі, де був будинок сімейного типу



Зупинити експлуатацію будівлі, де наразі проживає родина Черепів, — таку ухвалу виніс Волинський окружний адміністративний суд 12 листопада цього року, — розповіла Суспільному суддя-спікерка Алла Андрусенко. Ківерцівська міська рада, як відповідач по даній справі, 24 листопада отримала дане рішення, від цієї дати рахується місячний термін для набрання його законної сили.



Позов у суд надсилали фахівці рятувальної служби. З 2013-го року в будинку виявляли порушення правил пожежних норм. Востаннє позапланово оглянули приміщення навесні цього року, — каже інспектор відділу пожежної безпеки Ігор Сидорук, — виявили 38 порушень критичних, які можуть створювати загрозу життю та здоров'ю.



Луцький адвокат Олександр Огородник каже, що згідно з законодавством у випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане жиле приміщення відповідно до норм житлового кодексу. Щоправда, — додає юрист, — це ще закони українського СРСР, але він на цей час діє в Україні. Якщо даний будинок уже не має статусу дитячого будинку сімейного типу, тому іншого житла надавати цим людям фактично закон не зобов'язує, — розповідає Олег Огородник.



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