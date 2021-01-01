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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада
Зранку 26 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 171 пацієнт.

Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 142 людини, в реанімації - 10. З усіх госпіталізованих у критичному стані - 5 людей, 43 - у важкому. За минулу добу поступило 10 людей, виписали - 6. Хворі спожили 3,5 тонни кисню, залишалося більше 15,3 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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