Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада





Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 142 людини, в реанімації - 10. З усіх госпіталізованих у критичному стані - 5 людей, 43 - у важкому. За минулу добу поступило 10 людей, виписали - 6. Хворі спожили 3,5 тонни кисню, залишалося більше 15,3 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 26 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 171 пацієнт.Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналістЗа його словами, під високими потоками кисню перебуває 142 людини, в реанімації - 10. З усіх госпіталізованих у критичному стані - 5 людей, 43 - у важкому. За минулу добу поступило 10 людей, виписали - 6. Хворі спожили 3,5 тонни кисню, залишалося більше 15,3 тонн кисню.

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