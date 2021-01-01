На Волині розшукують військового, який не з’явився на службу. ФОТО

Касьяна Артура Сергійовича, 28.03.1989 року народження, уродженця міста Києва.



Про це пише пресслужба поліції Волині.



Чоловік не з’явився вчасно на службу до військової частини, де він перебуває нині – невідомо.



Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.



Прикмети: на вигляд - 35-40 років, зріст - 165-175 см, волосся світло-русе, очі зеленого кольору.



Якщо щось відомо, де знаходиться розшукуваний – повідомте про це до поліції за номерами: 380991420382, 380509786838 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники відділення поліції №1 м. Ківерці встановлюють місцезнаходження, 28.03.1989 року народження, уродженця міста Києва.Про це пише пресслужба поліції Волині.Чоловік не з’явився вчасно на службу до військової частини, де він перебуває нині – невідомо.Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.на вигляд - 35-40 років, зріст - 165-175 см, волосся світло-русе, очі зеленого кольору.Якщо щось відомо, де знаходиться розшукуваний – повідомте про це до поліції за номерами: 380991420382, 380509786838 або 102.

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