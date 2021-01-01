COVID-сертифікат можна тепер завантажити на телефон

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна відтепер закачати з додатка «Дія».Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїу Телеграм.У «Дії» зʼявилась можливість згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту прямо на смартфон.Документ зберігатиметься у памʼяті смартфона у форматі PDF.«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», — написав Федоров.