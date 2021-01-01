COVID-сертифікат можна тепер завантажити на телефон
Сьогодні, 19:00
Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна відтепер закачати з додатка «Дія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.
У «Дії» зʼявилась можливість згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту прямо на смартфон.
Документ зберігатиметься у памʼяті смартфона у форматі PDF.
«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», — написав Федоров.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.
У «Дії» зʼявилась можливість згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту прямо на смартфон.
Документ зберігатиметься у памʼяті смартфона у форматі PDF.
«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», — написав Федоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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