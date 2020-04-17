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На Волині в пожежі загинула пенсіонерка

На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні зранку, 26 листопада, сталася пожежа у житловому будинку в с. Романів Луцького району, де виявили тіло жінки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

До місця події одразу направили чергову варту рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень.

Прибувши до місця пожежі бійці ДСНС з`ясували, що вогонь охопив будинок на площі 50 кв.м.

На місці пожежі виявили тіло жінки 1942 року народження.

Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Романів, смерть, жінка
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