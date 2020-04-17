На Волині в пожежі загинула пенсіонерка





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



До місця події одразу направили чергову варту рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень.



Прибувши до місця пожежі бійці ДСНС з`ясували, що вогонь охопив будинок на площі 50 кв.м.



На місці пожежі виявили тіло жінки 1942 року народження.



Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні зранку, 26 листопада, сталася пожежа у житловому будинку в с. Романів Луцького району, де виявили тіло жінки.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.До місця події одразу направили чергову варту рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень.Прибувши до місця пожежі бійці ДСНС з`ясували, що вогонь охопив будинок на площі 50 кв.м.На місці пожежі виявили тіло жінки 1942 року народження.Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію