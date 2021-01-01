Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.



Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.



Вночі прогнозують 5° тепла, вдень 5-3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 27 листопада, на Волині буде хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.Вночі прогнозують 5° тепла, вдень 5-3° тепла.

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