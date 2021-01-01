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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада
Завтра, 27 листопада, на Волині буде хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.

Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Вночі прогнозують 5° тепла, вдень 5-3° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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