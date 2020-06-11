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Польська авіакомпанія відкрила новий напрямок в Україну

Польська авіакомпанія відкрила новий напрямок в Україну
Польська авіакомпанія LOT відкрила новий напрямок в Україну з 9 грудня. Авіакомпанія LOT літатиме зі Львова на захід Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl, напрямок буде називатися “Зелена Гура-Львів”.

Прямі рейси між цими містами виконуватимуться 1 раз на тиждень. Виліт з Зеленої Гури відбуватиметься по четвергах о 21:40. У зворотному напрямку зі Львова - по п'ятницях о 7:40. Орієнтовна тривалість польоту складатиме 1 год 30 хв.

Квитки на новий рейс між Польщею та Україною вже доступні для бронювання. Найнижча ціна на сьогодні складає 75,5 злотих (до Львова) або 125,5 зл (до Зеленої Гури).
Польська авіакомпанія відкрила новий напрямок в Україну
Польська авіакомпанія відкрила новий напрямок в Україну

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Теги: Польща, авіаперельоти, Львів
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