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Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО

Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО
Боротьба із продавцями сурогату в місті Луцьку триває.

Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.

Вчора, 25 листопада, інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявив "точку" реалізації забороненої продукції в багатоквартирному житловому будинку по вул. Станіславського, 50, що у місті Луцьку.

На продавця заборонених та небезпечних для життя та здоров’я алкогольних напоїв було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО

Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13600 грн.

Заходи, спрямовані на виявлення фактів незаконної торгівлі сурогатом, будуть продовжуватись і надалі.

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Теги: Луцьк, сурогат, алкоголь, квартира
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