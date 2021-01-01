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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Показники щодо ковіду на Волині поки відповідають «червоній» зоні, – епідеміологи

Показники щодо ковіду на Волині поки відповідають «червоній» зоні, – епідеміологи
Захворюваність на коронавірус на Волині поки залишається на високому рівні, а показники відповідають «червоній» зоні епіднебезпеки.

Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що перевищення поки фіксують за декількома індикаторними показниками.

Зокрема, йдеться про коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, який перевищує нормативних 20%.

Перевищений і показник рівня госпіталізації. Він становить 76–77 на 100 тисяч населення при нормативному 60 на 100 тисяч населення.

Показник рівня захворюваності на ковід в області перевищує на 25% середній по Україні і становить 723 на 100 тисяч населення.

Наталія Янко додала, що 90 – 95% захворілих в області – це невакциновані особи.

Зауважимо, що для того, аби область вийшли із «червоної» зони, індикаторні показники не мають бути перевищені протягом трьох днів підряд.

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Теги: Волинь, коронавірус, червона зона, карантин, показники
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