Показники щодо ковіду на Волині поки відповідають «червоній» зоні, – епідеміологи

Захворюваність на коронавірус на Волині поки залишається на високому рівні, а показники відповідають «червоній» зоні епіднебезпеки.Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що перевищення поки фіксують за декількома індикаторними показниками.Зокрема, йдеться про коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, який перевищує нормативних 20%.Перевищений і показник рівня госпіталізації. Він становить 76–77 на 100 тисяч населення при нормативному 60 на 100 тисяч населення.Показник рівня захворюваності на ковід в області перевищує на 25% середній по Україні і становить 723 на 100 тисяч населення.Наталія Янко додала, що 90 – 95% захворілих в області – це невакциновані особи.Зауважимо, що для того, аби область вийшли із «червоної» зони, індикаторні показники не мають бути перевищені протягом трьох днів підряд.