Показники щодо ковіду на Волині поки відповідають «червоній» зоні, – епідеміологи
Сьогодні, 13:23
Захворюваність на коронавірус на Волині поки залишається на високому рівні, а показники відповідають «червоній» зоні епіднебезпеки.
Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що перевищення поки фіксують за декількома індикаторними показниками.
Зокрема, йдеться про коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, який перевищує нормативних 20%.
Перевищений і показник рівня госпіталізації. Він становить 76–77 на 100 тисяч населення при нормативному 60 на 100 тисяч населення.
Показник рівня захворюваності на ковід в області перевищує на 25% середній по Україні і становить 723 на 100 тисяч населення.
Наталія Янко додала, що 90 – 95% захворілих в області – це невакциновані особи.
Зауважимо, що для того, аби область вийшли із «червоної» зони, індикаторні показники не мають бути перевищені протягом трьох днів підряд.
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Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що перевищення поки фіксують за декількома індикаторними показниками.
Зокрема, йдеться про коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, який перевищує нормативних 20%.
Перевищений і показник рівня госпіталізації. Він становить 76–77 на 100 тисяч населення при нормативному 60 на 100 тисяч населення.
Показник рівня захворюваності на ковід в області перевищує на 25% середній по Україні і становить 723 на 100 тисяч населення.
Наталія Янко додала, що 90 – 95% захворілих в області – це невакциновані особи.
Зауважимо, що для того, аби область вийшли із «червоної» зони, індикаторні показники не мають бути перевищені протягом трьох днів підряд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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