Взяли під варту трьох волинян, які торгували наркотиками в інтернеті

Трьом жителям Ковеля повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів у складі організованої групи.Про це повдіомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного придбання, зберігання й збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини у великих і особливо великих розмірах (ч.1 ст. 309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).Правоохоронці встановили понад десять епізодів злочинної діяльності трьох жителів Ковеля, які придбавали в Інтернеті наркотики й психотропи, фасували їх та продавали охочим.У ході досудового розслідування у фігурантів провадження вилучили понад 200 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP.Усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Згідно із санкцією ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.