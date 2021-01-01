Взяли під варту трьох волинян, які торгували наркотиками в інтернеті
Сьогодні, 16:36
Трьом жителям Ковеля повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів у складі організованої групи.
Про це повдіомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного придбання, зберігання й збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини у великих і особливо великих розмірах (ч.1 ст. 309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).
Правоохоронці встановили понад десять епізодів злочинної діяльності трьох жителів Ковеля, які придбавали в Інтернеті наркотики й психотропи, фасували їх та продавали охочим.
У ході досудового розслідування у фігурантів провадження вилучили понад 200 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно із санкцією ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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Про це повдіомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного придбання, зберігання й збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини у великих і особливо великих розмірах (ч.1 ст. 309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).
Правоохоронці встановили понад десять епізодів злочинної діяльності трьох жителів Ковеля, які придбавали в Інтернеті наркотики й психотропи, фасували їх та продавали охочим.
У ході досудового розслідування у фігурантів провадження вилучили понад 200 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно із санкцією ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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