На Волині «накрили» нелегальну АЗС





Про це повідомляє пресслужба ДПС у Волинській області.



У рамках операції «Акциз-2021» у Любомльському районі припинили діяльність АЗС, через яку здійснювалася роздрібна торгівля пальним без придбання відповідної ліцензії.



Так, працівники управління контролю за підакцизними товарами встановили, що суб’єкт господарської діяльності здійснював реалізацію значних партій пального без придбання відповідної ліцензії.



За результатами з незаконного обігу вилучили 53 тис. літрів пального на загальну суму понад 1,5 млн. грн.



Виявлення даних порушень стало можливим завдяки моніторингу на ринку реалізації підакцизної продукції працівниками управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині припинили діяльність АЗС, що реалізувала пальне без ліцензії.Про це повідомляє пресслужба ДПС у Волинській області.У рамках операції «Акциз-2021» у Любомльському районі припинили діяльність АЗС, через яку здійснювалася роздрібна торгівля пальним без придбання відповідної ліцензії.Так, працівники управління контролю за підакцизними товарами встановили, що суб’єкт господарської діяльності здійснював реалізацію значних партій пального без придбання відповідної ліцензії.За результатами з незаконного обігу вилучили 53 тис. літрів пального на загальну суму понад 1,5 млн. грн.Виявлення даних порушень стало можливим завдяки моніторингу на ринку реалізації підакцизної продукції працівниками управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області.

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