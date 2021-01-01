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Лучанам потрібна набережна як в Європі. ВІДЕО

Лучанам потрібна набережна як в Європі. ВІДЕО
Вздовж річки Сапалаївки у Луцьку повинна бути пішохідна набережна.

Про це говорили в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі «Конкурент TV».

Команда «Громадянського Руху «СВІДОМІ» презентувала проєкт прогулянкової набережної вздовж річки Сапалаївки в Луцьку, яка простягається від проспекту Відродження до вулиці Шопена.

Зі слів голови фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тараса Шкітера, у цивілізованих країнах, містах річки не є захаращеними з обох сторін.

«Вони облаштовані прогулянковими тротуарами, доріжками. Скрізь біля річок всі гуляють. Там є прогулянкові алеї, стоять лавочки, є кафе, бари, ресторани», – зазначив депутат.

У Луцьку зусиллями «Громадянського Руху «СВІДОМІ» вже облаштували пішохідно-відпочинкову зону в CITY PARK. Цей проєкт довів, що така прогулянкова зона вкрай необхідна і жителям Луцька, і гостям міста.

Тож, переконаний Тарас Шкітер, – це гарна ідея, аби була можливість пройтися, пробігтися чи проїхатись на велосипеді від проспекту Відродження аж до вулиці Шопена.

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Теги: Луцьк, Сапалаївка, набережна
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