Лучанам потрібна набережна як в Європі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
Вздовж річки Сапалаївки у Луцьку повинна бути пішохідна набережна.
Про це говорили в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі «Конкурент TV».
Команда «Громадянського Руху «СВІДОМІ» презентувала проєкт прогулянкової набережної вздовж річки Сапалаївки в Луцьку, яка простягається від проспекту Відродження до вулиці Шопена.
Зі слів голови фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тараса Шкітера, у цивілізованих країнах, містах річки не є захаращеними з обох сторін.
«Вони облаштовані прогулянковими тротуарами, доріжками. Скрізь біля річок всі гуляють. Там є прогулянкові алеї, стоять лавочки, є кафе, бари, ресторани», – зазначив депутат.
У Луцьку зусиллями «Громадянського Руху «СВІДОМІ» вже облаштували пішохідно-відпочинкову зону в CITY PARK. Цей проєкт довів, що така прогулянкова зона вкрай необхідна і жителям Луцька, і гостям міста.
Тож, переконаний Тарас Шкітер, – це гарна ідея, аби була можливість пройтися, пробігтися чи проїхатись на велосипеді від проспекту Відродження аж до вулиці Шопена.
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Про це говорили в ефірі програми «Прайм-Тайм» на телеканалі «Конкурент TV».
Команда «Громадянського Руху «СВІДОМІ» презентувала проєкт прогулянкової набережної вздовж річки Сапалаївки в Луцьку, яка простягається від проспекту Відродження до вулиці Шопена.
Зі слів голови фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тараса Шкітера, у цивілізованих країнах, містах річки не є захаращеними з обох сторін.
«Вони облаштовані прогулянковими тротуарами, доріжками. Скрізь біля річок всі гуляють. Там є прогулянкові алеї, стоять лавочки, є кафе, бари, ресторани», – зазначив депутат.
У Луцьку зусиллями «Громадянського Руху «СВІДОМІ» вже облаштували пішохідно-відпочинкову зону в CITY PARK. Цей проєкт довів, що така прогулянкова зона вкрай необхідна і жителям Луцька, і гостям міста.
Тож, переконаний Тарас Шкітер, – це гарна ідея, аби була можливість пройтися, пробігтися чи проїхатись на велосипеді від проспекту Відродження аж до вулиці Шопена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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