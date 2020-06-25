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У Ковелі вирішили, як навести лад зі стихійною торгівлею на Привокзальній площі. ВІДЕО

У Ковелі вирішили, як навести лад зі стихійною торгівлею на Привокзальній площі. ВІДЕО
Десятки селян з пакунками та суцільна тиснява – це щоденна картина Привокзальної площі у Ковелі. Чого там лишень не продають: домашнє молоко, зелень, городина та закрутки. Втім, ковельчани від цього не у великому захопленні.

Про це пише 12 канал.

Мовляв, через продавців ні пройти, ні проїхати – іноді вони займають навіть частину пішохідного переходу. Та й такий хаос, запевняють місцеві, псує вигляд площі, яка вважається візитівкою міста.

А місце тут хороше, кажуть продавці: поруч і залізничний вокзал, і автостанція, і ринок – тож покупець завжди знайдеться. А що із землі продають, то, запевняють, не їх провина. Справа в тім, що влада місць для торгівлі не виділяє. Тож виходять із положення, як можуть, адже на одну пенсію прожити і прогодувати господарство просто неможливо.

Ковельчанам такий безлад не до душі. Деякі ставляться до селян з розумінням, інші ж до стихійної торгівлі у місті категоричні – тут селянам, кажуть, не місце.

Місцеві урядники, кажуть: зі стихійною торгівлею на привокзальній площі боряться вже не один рік і нічого вдіяти не можуть. Свого часу селянам пропонували місце всередині ринку, та вони там не прижилися.

“Це є “Брестський” ринок, також в нас були виділені місця колись і на “Привокзальному” ринку, але, на жаль, чомусь ці місця не прижилися. Люди там не захотіли торгувати, адже краще й легше вийти з поїзда і стати на землю”, – каже заступниця начальника управління економічного розвитку Ковельської міської ради Лілія Барна.

На “Брестському” ринку за місце треба заплатити 20 гривень. Та для селян це невигідно, бо ж це окраїна міста і покупців дуже мало. Втім, місцеві урядники обіцяють: вже у наступному році вирішити цю проблему. Адже запланована масштабна реконструкція Привокзальної площі і стихійна торгівля в європейську картинку аж ніяк не вписується. Для селян обіцяють виділити місце неподалік та облаштувати там ятки.

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Теги: Ковель, ринок, Привокзальна площа
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