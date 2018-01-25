В Україні подорожчають овочі борщового набору

Олег Пендзин в коментарі журналісту



“Ріст цін буде на борщовий набір. У нас, як правило, між літніми та зимовими цінами різниця у 40-50%. Тому я думаю, що до кінця цього року на 20-30% борщовий набір виросте у вартості”, — розповів Пендзин.



За його словами, дорожчати будуть найбільш дешеві продукти, тому що вони наразі мають підвищений попит серед українців.



“З 1 грудня ми отримаємо плюс 500 грн до мінімальної заробітної плати. Роботодавець не з власної кишені буде підвищувати. Тому все це ляже в ціну товару. З одного боку, ми будемо мати підвищення попиту, а з іншого - збільшення видатків на виробництво. Тому грудень буде місяцем росту цін. Перед святами у нас, як правило, з’являється ажіотажний попит, особливо на продовольчу групу”, — зазначив Пендзин.



Споживчі ціни у жовтні цього року в Україні зросли на 10,9% у річному вимірі (проти жовтня минулого року), впавши нижче показника в 11% місяцем раніше.



На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1% (у річному вимірі подорожчання на 13,6%). Найбільше (на 10,6%) у жовтні подорожчали овочі. На 4,0-1,1% за місяць зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, яйця. Водночас на 6,6-1,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до кінця цього року овочі борщового набору подорожчають на 20-30%. Таку думку висловив виконавчий директор “Економічної дискусійного клубу”в коментарі журналісту УНН “Ріст цін буде на борщовий набір. У нас, як правило, між літніми та зимовими цінами різниця у 40-50%. Тому я думаю, що до кінця цього року на 20-30% борщовий набір виросте у вартості”, — розповів Пендзин.За його словами, дорожчати будуть найбільш дешеві продукти, тому що вони наразі мають підвищений попит серед українців.“З 1 грудня ми отримаємо плюс 500 грн до мінімальної заробітної плати. Роботодавець не з власної кишені буде підвищувати. Тому все це ляже в ціну товару. З одного боку, ми будемо мати підвищення попиту, а з іншого - збільшення видатків на виробництво. Тому грудень буде місяцем росту цін. Перед святами у нас, як правило, з’являється ажіотажний попит, особливо на продовольчу групу”, — зазначив Пендзин.Споживчі ціни у жовтні цього року в Україні зросли на 10,9% у річному вимірі (проти жовтня минулого року), впавши нижче показника в 11% місяцем раніше.На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1% (у річному вимірі подорожчання на 13,6%). Найбільше (на 10,6%) у жовтні подорожчали овочі. На 4,0-1,1% за місяць зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, яйця. Водночас на 6,6-1,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія.

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