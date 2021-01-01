Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада





Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Зауважують, що вітей буде південно-східним, 7-12 м/с.



Температура повітря становитиме в області вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень - від 2 до 7⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 28 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів.Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.Зауважують, що вітей буде південно-східним, 7-12 м/с.Температура повітря становитиме в області вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень - від 2 до 7⁰ тепла.

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