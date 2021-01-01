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Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада

Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада
Завтра, 28 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів.

Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Зауважують, що вітей буде південно-східним, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме в області вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень - від 2 до 7⁰ тепла.

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Теги: погода, 28 листопада, синоптики, прогноз
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