Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Завтра, 28 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів.
Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Зауважують, що вітей буде південно-східним, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме в області вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень - від 2 до 7⁰ тепла.
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Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Зауважують, що вітей буде південно-східним, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме в області вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень - від 2 до 7⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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