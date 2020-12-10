Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО





Про це розповіла Мирослава Мороз.



Експонати музей придбав в антиквара.



"Нам потрібен був стіл для експозиції міщанського інтер’єру, у нас вже були піаніно, кухонна шафа і м’який куточок. Тому чекали поки в антикварній крамниці з’явиться ще й столик", – розповіла працівниця музею.



Стіл датується 20 століттям.



"Ми думаємо, що це стіл для настільних ігор, а саме для шахів. Тому що в столику є шухляда і сам стіл в центрі має вигляд шахматної дошки", – зазначила музейниця.



Мирослава Мороз каже: дитячий візок-колиска датується кінцем 19-початком 20 століття. З її слів, колиска була привезена з Європи, але в Україні придбати таку колиску могли лише заможні люди.



Музейниця розповіла, експонати придбали за кошти міського бюджету. Дитячий візок-колиска коштував 14 тисяч гривень, а стіл – 4,5 тисячі. Наразі нові експонати представлені у постійній експозиції Ковельського історичного музею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський історичний музей поповнився новими експонатами. Серед останніх надходжень – дитячий візок-колиска та стіл для настільних ігор.Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів історичного музеюЕкспонати музей придбав в антиквара."Нам потрібен був стіл для експозиції міщанського інтер’єру, у нас вже були піаніно, кухонна шафа і м’який куточок. Тому чекали поки в антикварній крамниці з’явиться ще й столик", – розповіла працівниця музею.Стіл датується 20 століттям."Ми думаємо, що це стіл для настільних ігор, а саме для шахів. Тому що в столику є шухляда і сам стіл в центрі має вигляд шахматної дошки", – зазначила музейниця.Мирослава Мороз каже: дитячий візок-колиска датується кінцем 19-початком 20 століття. З її слів, колиска була привезена з Європи, але в Україні придбати таку колиску могли лише заможні люди.Музейниця розповіла, експонати придбали за кошти міського бюджету. Дитячий візок-колиска коштував 14 тисяч гривень, а стіл – 4,5 тисячі. Наразі нові експонати представлені у постійній експозиції Ковельського історичного музею.

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