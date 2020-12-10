Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Ковельський історичний музей поповнився новими експонатами. Серед останніх надходжень – дитячий візок-колиска та стіл для настільних ігор.
Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів історичного музею Мирослава Мороз.
Експонати музей придбав в антиквара.
"Нам потрібен був стіл для експозиції міщанського інтер’єру, у нас вже були піаніно, кухонна шафа і м’який куточок. Тому чекали поки в антикварній крамниці з’явиться ще й столик", – розповіла працівниця музею.
Стіл датується 20 століттям.
"Ми думаємо, що це стіл для настільних ігор, а саме для шахів. Тому що в столику є шухляда і сам стіл в центрі має вигляд шахматної дошки", – зазначила музейниця.
Мирослава Мороз каже: дитячий візок-колиска датується кінцем 19-початком 20 століття. З її слів, колиска була привезена з Європи, але в Україні придбати таку колиску могли лише заможні люди.
Музейниця розповіла, експонати придбали за кошти міського бюджету. Дитячий візок-колиска коштував 14 тисяч гривень, а стіл – 4,5 тисячі. Наразі нові експонати представлені у постійній експозиції Ковельського історичного музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів історичного музею Мирослава Мороз.
Експонати музей придбав в антиквара.
"Нам потрібен був стіл для експозиції міщанського інтер’єру, у нас вже були піаніно, кухонна шафа і м’який куточок. Тому чекали поки в антикварній крамниці з’явиться ще й столик", – розповіла працівниця музею.
Стіл датується 20 століттям.
"Ми думаємо, що це стіл для настільних ігор, а саме для шахів. Тому що в столику є шухляда і сам стіл в центрі має вигляд шахматної дошки", – зазначила музейниця.
Мирослава Мороз каже: дитячий візок-колиска датується кінцем 19-початком 20 століття. З її слів, колиска була привезена з Європи, але в Україні придбати таку колиску могли лише заможні люди.
Музейниця розповіла, експонати придбали за кошти міського бюджету. Дитячий візок-колиска коштував 14 тисяч гривень, а стіл – 4,5 тисячі. Наразі нові експонати представлені у постійній експозиції Ковельського історичного музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Польська авіакомпанія відкрила новий напрямок в Україну
Сьогодні, 19:18
COVID-сертифікат можна тепер завантажити на телефон
Сьогодні, 19:00
Медіа