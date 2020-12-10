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Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО

Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО
Ковельський історичний музей поповнився новими експонатами. Серед останніх надходжень – дитячий візок-колиска та стіл для настільних ігор.

Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів історичного музею Мирослава Мороз.

Експонати музей придбав в антиквара.

"Нам потрібен був стіл для експозиції міщанського інтер’єру, у нас вже були піаніно, кухонна шафа і м’який куточок. Тому чекали поки в антикварній крамниці з’явиться ще й столик", – розповіла працівниця музею.

Стіл датується 20 століттям.
Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО

"Ми думаємо, що це стіл для настільних ігор, а саме для шахів. Тому що в столику є шухляда і сам стіл в центрі має вигляд шахматної дошки", – зазначила музейниця.

Мирослава Мороз каже: дитячий візок-колиска датується кінцем 19-початком 20 століття. З її слів, колиска була привезена з Європи, але в Україні придбати таку колиску могли лише заможні люди.

Музейниця розповіла, експонати придбали за кошти міського бюджету. Дитячий візок-колиска коштував 14 тисяч гривень, а стіл – 4,5 тисячі. Наразі нові експонати представлені у постійній експозиції Ковельського історичного музею.
Історичний музей на Волині поповнили антикваріатами. ФОТО


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Теги: Ковель, музей, антикваріати
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