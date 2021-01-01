У «червоній» зоні відвідуваність торгових закладів впала на 90%, – луцька підприємиця





Про це розповіла керівниця ГО «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» Тетяна Біскуп під час інформаційного марафону «Життя в червоній зоні» від волинських медіа 25 листопада, пише



«Продажі просіли. Трохи краще себе почуває сегмент інтернет-торгівлі, тому що вони мають свого покупця, а те, що в оффлайні, на рівні витягнутої руки, досить сильно впало. Це можна відслідкувати і за обігом, і просто йдучи вулицею. Можемо бачити, що особливо у промисловій групі товарів дуже сильно впали продажі», – сказала Тетяна Біскуп.



За її словами, у підприємців виникають проблеми з підбором персоналу.



«Однією з вимог останнім часом перед професійними якостями виявилася наявність «зеленого» сертифіката», – зауважила підприємиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що минає третій тиждень у червоній карантинній зоні, волинський бізнес не зміг повноцінно пристосуватися до роботи у нових умовах: значно впала відвідуваність закладів і зменшилися продажі.Про це розповіла керівниця ГО «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь»під час інформаційного марафону «Життя в червоній зоні» від волинських медіа 25 листопада, пише 12 канал «Продажі просіли. Трохи краще себе почуває сегмент інтернет-торгівлі, тому що вони мають свого покупця, а те, що в оффлайні, на рівні витягнутої руки, досить сильно впало. Це можна відслідкувати і за обігом, і просто йдучи вулицею. Можемо бачити, що особливо у промисловій групі товарів дуже сильно впали продажі», – сказала Тетяна Біскуп.За її словами, у підприємців виникають проблеми з підбором персоналу.«Однією з вимог останнім часом перед професійними якостями виявилася наявність «зеленого» сертифіката», – зауважила підприємиця.

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