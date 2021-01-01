Директор луцької школи розповів, чому під час дистанційного навчання якість освіти падає. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
Директор Луцького НВК №9 Олександр Дубина заявив, що під час дистанційного навчання якість освіти падає на 50%, а може, й більше.
Про це він сказав під час інформаційного марафону «Життя в червоній зоні» від волинських медіа 25 листопада, інформує 12 канал.
«Ми це особливо відчуваємо тоді, коли учні повертаються з дистанційного навчання», – каже очільник школи.
На його думку, це викликано перш за все тим, що немає відразу зворотного зв’язку «вчитель-учень», а також недостатній контроль з боку батьків.
«Зрештою, батьки повинні займатися своїми справами, а вчителі – вчити дітей. Але коли ми не бачимо, що дитина виконує, вона може, сидячи перед екраном, обкластися іншими гаджетами, просто списати контрольну роботу. А коли діти приходять до школи – оцінки стають набагато нижчі», – розповів Олександр Дубина.
«Тому педагоги і директори шкіл повинні зробити все, щоб навчання було очним навіть у червоній зоні карантину», – додав він.
Водночас, зауважив директор школи, іноді є і позитив від дистанційного навчання.
«Під час дистанційного навчання трапляється так, що вчителі відкривають інших дітей, яких під час очного вони не могли побачити. Тому що є певні психологічні моменти, коли дитина не може відкритися під час очного навчання, соромиться чи якісь там особливості характеру, а тут вона практично сам на сам з учителем. І буває так, що діти проявляють інтерес до вивчення предметів, до яких раніше були взагалі байдужі», – каже Олександр Дубина.
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Про це він сказав під час інформаційного марафону «Життя в червоній зоні» від волинських медіа 25 листопада, інформує 12 канал.
«Ми це особливо відчуваємо тоді, коли учні повертаються з дистанційного навчання», – каже очільник школи.
На його думку, це викликано перш за все тим, що немає відразу зворотного зв’язку «вчитель-учень», а також недостатній контроль з боку батьків.
«Зрештою, батьки повинні займатися своїми справами, а вчителі – вчити дітей. Але коли ми не бачимо, що дитина виконує, вона може, сидячи перед екраном, обкластися іншими гаджетами, просто списати контрольну роботу. А коли діти приходять до школи – оцінки стають набагато нижчі», – розповів Олександр Дубина.
«Тому педагоги і директори шкіл повинні зробити все, щоб навчання було очним навіть у червоній зоні карантину», – додав він.
Водночас, зауважив директор школи, іноді є і позитив від дистанційного навчання.
«Під час дистанційного навчання трапляється так, що вчителі відкривають інших дітей, яких під час очного вони не могли побачити. Тому що є певні психологічні моменти, коли дитина не може відкритися під час очного навчання, соромиться чи якісь там особливості характеру, а тут вона практично сам на сам з учителем. І буває так, що діти проявляють інтерес до вивчення предметів, до яких раніше були взагалі байдужі», – каже Олександр Дубина.
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