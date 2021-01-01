вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

27 листопада на Волині: гортаючи календар

27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волинська актриса Світлана Органіста (на фото).

27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна отримала суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022: коли і де відбудеться матч
26 листопад, 23:35
Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО
26 листопад, 22:59
«Волинь» на останніх хвилинах вирвала перемогу у «Прикарпаття»
26 листопад, 22:14
На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО
26 листопад, 21:33
Схожі новини
25 листопада на Волині: гортаючи календар 25 листопада на Волині: гортаючи календар
25 листопад, 00:00
23 листопада на Волині: гортаючи календар 23 листопада на Волині: гортаючи календар
23 листопад, 00:00
19 листопада на Волині: готраючи календар 19 листопада на Волині: готраючи календар
19 листопад, 00:00
17 листопада на Волині: гортаючи календар 17 листопада на Волині: гортаючи календар
17 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна отримала суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022: коли і де відбудеться матч
26 листопад, 23:35
 0
Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО
26 листопад, 22:59
 0
«Волинь» на останніх хвилинах вирвала перемогу у «Прикарпаття»
26 листопад, 22:14
 0
На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО
26 листопад, 21:33
 0
Медіа
відео
1/8