27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає волинська актриса Світлана Органіста (на фото).
27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна отримала суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022: коли і де відбудеться матч
26 листопад, 23:35
Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО
26 листопад, 22:59
«Волинь» на останніх хвилинах вирвала перемогу у «Прикарпаття»
26 листопад, 22:14
На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО
26 листопад, 21:33
Медіа