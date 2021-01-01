Україна отримала суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022: коли і де відбудеться матч





Збірна України потрапила до несіяних команд і у півфіналі свого шляху плей-офф зіграє проти збірної Шотландії, - пише



У плей-офф буде два матчі – півфінал (24 березня 2022 року) та фінал (29 березня 2022 року). Визначено три шляхи півфіналів, потім переможці цих матчів зустрінуться між собою у трьох фіналах.



У разі перемоги Україна зіграє проти переможця пари Уельсу – Австрія.



Варто зазначити, що і перший, і другий матчі плей-офф підопічні Олександра Петракова мають зіграти в гостях.



За інформацією УАФ, матч відбудеться у Глазго 24 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 листопада у Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування стикових матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2022.Збірна України потрапила до несіяних команд і у півфіналі свого шляху плей-офф зіграє проти збірної Шотландії, - пише Xsport. У плей-офф буде два матчі – півфінал (24 березня 2022 року) та фінал (29 березня 2022 року). Визначено три шляхи півфіналів, потім переможці цих матчів зустрінуться між собою у трьох фіналах.У разі перемоги Україна зіграє проти переможця пари Уельсу – Австрія.Варто зазначити, що і перший, і другий матчі плей-офф підопічні Олександра Петракова мають зіграти в гостях.За інформацією УАФ, матч відбудеться у Глазго 24 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

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